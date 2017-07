Cs, PPCV i Podem volen allunyar els diputats no adscrits de l'edifici dels grups

Els 4 diputats no adscrits que van abandonar C's hauran d'esperar per a conéixer quins despatxos ocuparan per a desenvolupar la seua tasca parlamentària. La decisió l'ha de prendre la Mesa de les Corts a proposta de la Junta de Síndics, que hui no ha arribat a cap acord. La ubicació d'Alexis Marí, David de Miguel, Domigo Rojo i Alberto García podria afectar també els altres dos diputats no adscrits, l'autoexclòs del PP, Miquel Dominguez, i la parlamentària expulsada de Podem, Covadonga Peremarch.

De fet, els tres grups afectats per les baixes estan d'acord a allunyar-los com més millor de l'edifici destinat als grups parlamentaris, el més modern del complex parlamentari situat enfront de l'entrada de darrere. C's no vol compartir l'espai de què ha disposat fins ara, amb 13 diputats, però per a un grup de 9. La seua síndica, Mari Carmen Sánchez, no vol cedir una part de l'espai als díscols tot al·legant que "els trànsfugues no són de ningú quan deixen un grup parlamentari. A banda es queixa que si han de cedir una sala a Alexis Marí i els seus, els 9 de C's estarien "amuntegats i això no seria agradable per als diputats".

C's vol que els 4 diputats es traslladen al mateix edifici on es troba l'hemicicle, com passa actualment amb Miquel Domínguez i Covadonga Peremarch. La decisió es prendrà, previsiblement, en una nova Junta de Síndics que s'ha de celebrar el 27 de juliol. PSPV i Compromís demanen que C's cedisca part del seu espai actual i que no trasllade a la resta de grups "un problema intern", atés que Mari Carmen Sánchez ha demanat, fins i tot, que siga el partit valencianista qui renuncie a una sala per a encabir els 4 diputats.

Mentrestant, el PPCV està d'acord a enviar-los als despatxos antics, a prop de Domínguez i Peremarch. Amb PPCV i C's s'ha arrenglerat Podem, pel temor que si Marí i els seus companys es queden amb part de l'espai de C's, la decisió s'estenga a Peremarch i hagen d'habilitat un espai per a ella a les seus pròpies dependències. Cal recordar que Podem i C's comparteixen la mateixa planta de l'edifici dels grups.