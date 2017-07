Sanitat comunica a Ribera Salud que el seu pla d'estiu "no és l'adequat" 

La Conselleria de Sanitat Universal ha traslladat a Ribera Salud que els plans de vacances i reforços d'estiu que ha implantat a Cullera, Mareny i Perelló "no són els adequats" i està estudiant "les possibilitats per a garantir la millor atenció" de la població en aquestes àrees sanitàries de gestió privada.



Així ho ha assenyalat, aquest dimarts, la consellera Carmen Montón en una roda de premsa per a informar del concurs d'idees per a l'antiga Fe, preguntada per les queixes de veïns i alcaldes d'aquestes poblacions per l'assistència que es presta en aquests centres de salut.

La conselleria dirigida per Montón ja va avançar el passat 12 de juliol que estudiava iniciar accions legals contra l'empresa per "no complir el pla d'atenció sanitària en estiu". L'anunci es va realitzar després que els alcaldes i els regidors de Sanitat de Cullera i Sueca i els presidents de les entitats locals del Mareny de Barraquetes i el Perelló es reuniren amb la directora general d'Alta Inspecció Sanitària de Sanitat, Isabel González.

Montón: "És inacceptable que la Generalitat faça un esforç durant vacances i la concessió sanitària no faça el corresponent esforç"

Ara, la titular del departament de Sanitat ha assenyalat que la conselleria està estudiant les possibilitats de què disposen per a "garantir la millor atenció als veïns" d'aquestes àrees d'influència d'aquesta concessionària. "És inadmissible que la Generalitat faça un esforç durant vacances i la concessió sanitària no faça el corresponent esforç", ha assenyalat. En aquest sentit, ha apuntat que "es tracta de garantir l'assistència sanitària a tots els usuaris en condicions d'equitat i de qualitat i açò és pel que vetlarem i en el que estem treballant perquè siga així".



Respecte a les àrees de gestió directa ha destacat que estan "vigilants" per a tenir "el millor estiu possible" i que es van resolent les "qüestions puntuals" que sorgeixen. Montón ha destacat que ja s'han superat "les deficiències" que es van registrar en l'estiu del 2015 després d'accedir al Govern i que, dos anys després, s'atenen amb "major solvència". Així mateix, ha explicat que es va aprofitar la menor pressió assistencial que hi ha a l'estiu per a escometre moltes obres previstes en el Pla de Dignificació d'Infraestructures Sanitàries, dotat amb 359 milions. "Tindrem un estiu amb moltes obres en marxa", ha avançat. D'aquesta manera, es volen aprofitar els mesos estivals per a escometre aquestes obres de condicionament de les infraestructures perquè, al setembre, estiguen en "les millors condicions".

El pla d'atenció sanitària durant l'estiu requereix a la companyia que reòbriga, a Cullera, el consultori del Racó i amplie l'atenció a l'Oasi i el Far. En el cas de Sueca, Sanitat demana que s'amplie el servei del Perelló a les vesprades i que es reòbriguen les urgències. A més, Sanitat reclama la reobertura dels consultoris de les Palmeres i el Mareny Blau.

D'altra banda, ha assenyalat que, en unes setmanes, es comunicarà la resolució del concurs per a concertar l'assistència integral oncològica de la Fundació Institut Valencià d'Oncologia (IVO). Sobre aquest tema, Montón ha aclarit que la plica encara no s'han tancat i ha destacat el "gran treball administratiu previ" que van realitzar amb la publicació del decret llei de concerts sanitaris i el posterior concurs de licitació.

La convocatòria preveu l'atenció d'uns 30.000 pacients oncològics a l'any, dels quals un 15 per cent seran casos nous i la resta, pacients en tractament o seguiment per un import d'uns 53,7 milions d'euros, amb caràcter orientatiu, ja que el preu real quedarà fixat pels serveis efectivament prestats.