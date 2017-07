Sanitat convoca un concurs d'idees perquè els veïns trien el disseny de la segona fase de la remodelació de l'antic Hospital La Fe

El concurs d'idees per a triar el millor projecte de la segona fase del nou Espai Sanitari Campanar-Ernest Lluch –l'antic Hospital La Fe– arrancarà el pròxim mes de novembre amb la presentació de les sol·licituds. El pla guanyador s'anunciarà en juny del 2018 d'entre els sis seleccionats, un d'ells escollit directament pels veïns.



La consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón, ha explicat, aquest dimarts, en roda de premsa, aquest procés, que comptarà amb una inversió total de 146 milions, amb el qual l'antiga Fe patirà una transformació "radical" que permetrà als seus veïns tindre cobert el 90% de les seues necessitats assistencials excepte l'hospitalització, que seguirà en el nou Hospital La Fe.



Montón ha ressaltat que el projecte s'ha planificat de forma "escalonada" per a "coordinar els treballs i que no se solapen". D'aquesta manera, ja hi ha huit expedients en marxa i es vol licitar, al setembre, el centre d'urgències provisionals del carrer Joaquín Ballester, que entrarà en funcionament a la fi del 2018 per a seguir donant servei durant les obres.



El 2019 es preveu inaugurar el nou centre de salut, que s'alçarà en l'espai buit situat en els terrenys ocupats per la cafeteria i l'heliport, i el 2020 entrarà en funcionament el centre d'especialitats d'alta resolució, amb 4 quiròfans per a cirurgia major ambulatoria. Així s'evitaran la majoria de desplaçaments per atenció primària i especialitzada, una de "les principals queixes" dels veïns.



Per la seua banda, el concurs d'idees haurà de planificar els 64.407 m2 de la segona fase, en la qual s'alçarà un àrea de cronicitat amb un hospital de mitjana i llarga estada per a 150 persones i un centre de neurorehabilitació, una àrea de salut mental amb quatre hospitals de dia dedicats a l'atenció infantil i juvenil, trastorns límit de la personalitat, trastorns de la conducta alimentària i hospital de dia d'adults, cadascun d'ells amb 30 places, i un centre de trobada per a pacients. A més, hi haurà una àrea ciutadana i s'haurà d'incloure una zona verda que connectarà l'espai buit ens totes les instal·lacions i un aparcament subterrani per baix de tot el complex amb mil places.

Carmen Montón: "Volem que la segona fase siga molt participativa, amb una implicació directa dels veïns"

La consellera ha ressaltat que vol que la segona fase siga molt "participativa", amb una implicació directa dels veïns. Per a açò, se'ls ensenyaran fotos dels projectes que opten al concurs d'idees i triaran un dels sis guanyadors. Els altres cinc els escollirà un jurat presidit per la consellera de Sanitat i integrats per tècnics de la Generalitat, de l'Ajuntament i arquitectes i enginyers, entre d'altres. Aquest concurs d'idees serà "obert, públic i anònim" i permetrà seleccionar el millor projecte que es presente sobre el pla espacial per a l'ordenació arquitectònica i urbanística dels nous serveis assistencials.

A aquest concurs es podrà presentar qualsevol arquitecte o societat professional d'arquitectes. Els sis seleccionats que passen el tall rebran un premi de 20.000 euros. La proposta vencedora obtindrà un avançament de 100.000 euros a compte del pagament de la redacció del projecte, valorat en 400.000 euros. A més, hi haurà dos accèssits de 25.000 euros cadascun.



De forma paral·lela a la construcció de la primera fase s'anirà treballant en el desamiantat i posterior enderrocament dels antics edificis. D'aquesta manera, quan estiga buidat el solar, es disposarà ja del pla director triat per a engegar les obres de la fase dues. "Estem agilitzant al màxim els tràmits administratius", ha destacat.