Els llibres en valencià guanyen en el repartiment d'ajudes a la producció editorial

La producció editorial en valencià s'ha emportat la majoria del gruix de les subvencions atorgades per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al 2016. Del total dels 300.000 euros a distribuir, 180.000 són per a l'edició de llibres en la llengua pròpia, una xifra que representa el 60%, mentre que els altres 120.000, un 40%, serviran per a subvencionar les publicacions en castellà. Inicialment, la partida amb càrrec al pressupost de l’any 2017 de la Generalitat estava dotada amb 200.000 euros, als quals després es van sumar altres 100.000.

Així consta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que ahir publicava la resolució del 13 de juliol i en què apareixen detallades totes les ajudes que rebran les editorials que han reunit els requisits establerts en una convocatòria que es va fer oficial el 12 de desembre de l'any passat.

Edicions Bromera és la mercantil més beneficiada amb les ajudes atorgades per la Conselleria a l'edició en valencià, ja que ha obtingut 63.000 euros, als quals caldria afegir els altres 21.482,29 euros que ha aconseguit Algar Editorial, la mercantil amb què l'editorial radicada a Alzira publica els seus títols en castellà. Onada Edicions, amb 27.203,74, és la segona en la llista feta pública ahir. La tercera a aconseguir una major aportació d'aquesta partida pressupostària ha sigut Andana, amb 16.944,50 euros.

Pel que fa a les publicacions en castellà i segons la resolució de la Conselleria, l'Editorial Tirant Lo Blanc és la principal perceptora de les ajudes amb 30.147,09 euros, seguida d'Algar Editorial i, a continuació, de l'Editorial Pre-Textos, que ha obtingut 19.687,24 euros.

Pel que fa als títols, Musiqueries, de Vinarós a Oriola, del cantacançons Dani Miquel i editat per Andana, amb 1.426 euros és el llibre que més ajudes rep de l'edició en valencià. Per la seua banda, el llibre Diálogos, de Gilles Deleuze i Claire Parnet, amb 1.201,65 euros és el més beneficiat en castellà.

En la convocatòria de les ajudes s'establia que els llibres objecte de subvenció havien d'estar editats per empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l’edició de llibres al País Valencià i la producció de les quals siga comercialitzada a través de llibreries. Així mateix, havien d'adequar-se a les categories de ser una obra de referència i consulta, obra de pensament en disciplines humanístiques o científiques o obra de ficció de caràcter infantil i juvenil i tindre una tirada mínima de 500 exemplars.

També podria tractar-se d'una primera edició d’una obra inèdita o bé d’una obra l’última edició de la qual, en la llengua que es proposa publicar, date de més de 15 anys. També es podien subvencionar projectes editorials que incorporaren en una obra ja editada una novetat que, segons el parer de la Comissió de Valoració, tinguera especial rellevància cultural.

Els llibres havien de posseir un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia. També han optat a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tenien com a activitat l’edició de llibres al territori valencià, sempre que comptaren amb un mínim de quatre pàgines i una tirada mínima de 300 exemplars.

75.000 euros per a l'edició electrònica

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport també ha convocat subvencions destinades a l'edició electrònica de llibres per un import de 75.000 euros, segons va publicar el DOGV el passat 10 d'abril.

Poden optar a la subvenció tant els llibres electrònics en format PDF o EPUB com els llibres interactius o multimèdia realitzats per empreses editorials que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat. Es destinen 40.000 euros per a les obres en format PDF o EPUB editats en valencià; 20.00 euros per a llibres (també en format PDF o EPUB) editats en castellà o altres idiomes, i 15.000 euros per a llibres interactius o multimèdia en qualsevol idioma.