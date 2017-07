L'Agrupació Musical Benicalap i la Gayano Women's Band porten el certamen als carrers

L'Agrupació Musical Benicalap actuarà hui a la plaça de les Bandes de Música a les 20.00 hores, així com la Gayano Women's Band al Passeig Marítim, concretament, l'agrupació femenina actuarà a la plaça al costat de les Arenes, a les 22.30 hores.

Aquestes localitzacions seran els escenaris on tindrà lloc aquest dimarts la segona jornada del precertamen, previ al Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, que es desenvoluparà al Palau de la Música des del pròxim dijous 20 al diumenge 23 de juliol. Es tracta d'uns concerts que per a la regidora de Cultura, Gloria Tello, "estan dissenyats per a donar a conéixer el certamen als barris, a la ciutadania", perquè "som conscients del desconeixement de molta gent de la nostra trobada internacional i inclús de la música de banda". És per això que "hem apostat per altres llocs de València respecte a l’any passat i per combinar actuacions, oferint programes diferents com el de Gayano Women's Band, un sorprenent projecte amb veus i instruments que no solen estar en aquestes formacions, i que serà interpretat per dones en la seua totalitat", ha afegit la regidora.

Les primeres actuacions del precertamen, a càrrec del Centre Instructiu i Musical de Massanassa, a la plaça del Mercat (Llotja), i de la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, a la plaça de la Mare de Déu, que van tenir lloc dilluns, totes deus propostes van rebre una gran afluència de públic.

La Gayano Women's Band, interpretarà aquest dimarts, entre altres peces, Serrat entre dones de Joan Manuel Serrat, l'obra popular de Barxeta, Malaguenya de Barxeta, Ay pena, penita, pena¡ de Quintero, León i Quiroga, Tatuaje, de Valerio, León i Quiroga, El bardo i Corazón loco de Bobby Capó, o Lágrimas negras de Miguel Matamoros. Totes elles amb arranjaments del seu director Rafael Vizcaíno, de qui s'interpretaran també Dia de Pasqua amb núvols, L'acordió adormit i El califa enamorat.

Per la seua banda, l'Agrupació Musical Benicalap, amb la direcció de Vicente Faubel Vidagany interpretarà Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury, El arca de Noé de Bert Appermont, The lord of the rings de Johan de Meij i Danzón núm. 2 d'Arturo Márquez, entre altres. L’última cita serà demà dimecres 19 de juliol, amb una presència internacional protagonitzada per la Junge Bläserphilharmonie NRW (Alemanya) al Mercat de Colón, a les 20.00 hores i The Freixe State University Alumni Wind Ensemble (Califòrnia, USA) a la plaça de Benimaclet, a les 22.30 hores.