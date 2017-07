L'Ajuntament de València convocarà una tercera edició del Voluntariat pel valencià

L'Ajuntament de València continuarà engegant iniciatives de promoció del coneixement i ús del valencià. Així ho ha anunciat el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, durant la cloenda de la segona edició del Voluntariat pel valencià amb una participació de 233 persones, de les quals 77 han exercit com a ensenyants i 156 han fet d'aprenents

"Cal estar satisfets perquè eixes xifres indiquen que l'activitat s'ha consolidat i, al mateix temps, suposa un impuls important en l'extensió de l'ús del valencià que el visibilitza i el prestigia". L’objectiu final, ha dit el regidor, "és que el funcionariat d’aquest Ajuntament estiga sensibilitzat amb el nostre patrimoni cultural i que es puga atendre qualsevol persona en qualsevol de les dos llengües oficials de què disposem els valencians".

El bon resultat de la campanya –ha afirmat Campillo– "ens anima a continuar treballant per a ampliar l'oferta formativa de l'aprenentatge de la nostra llengua, com, per exemple, en la Policia Local i en altres col·lectius que tenen horaris especials i per a nous projectes adreçats a la ciutadania, com ara campanyes de promoció del valencià en la ciutat de València, rutes literàries, promoció dels nostres autors i les nostres editorials o recitals de poesia per a alumnes de primària i secundària realitzats al pati del Museu de Ciències Naturals".

Campillo s'ha referit igualment al projecte de creació de clubs de lectura en valencià en algunes de les biblioteques municipals. "Em complau dir-vos que este projecte va endavant i que hi haurà un club de lectura de persones participants en el Voluntariat pel Valencià”, ha assenyalat abans de fer balanç de la resta d'actuacions desenvolupades o que desenvoluparà el Govern de la Nau al llarg del 2017 en relació amb el valencià.

Entre aquestes accions ha destacat l'aplicació de les bases de dades municipals del nomenclàtor de les vies públiques del terme municipal de València, la continuació en l'aplicació de les clàusules lingüístiques en els contractes municipals, publicació en el DOGV i el BOE del decret pel qual s'aprova l’adaptació de la denominació del municipal de València per la forma en valencià de València o la convocatòria de subvencions per a associacions sense ànim de lucre de l'àmbit cultural i educatiu. El regidor també ha recordat la convocatòria de quatre places de tècnic lingüístic per a l'Ajuntament, tres lliures i una de promoció interna.

Després que Vicent Anyó, del Servici de Normalització Lingüística, ha anunciat que el Voluntariat pel Valencià, "una activitat participativa i col·laborativa", continuarà en l'Ajuntament amb una tercera edició mentre hi haja persones que vulguen llançar-se a usar-lo i persones que els vulguen ajudar a llançar-se".

De la seua banda, Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana, ha expressat el seu agraïment als voluntaris "per estar ací, transmetent il·lusions" i ha felicitat l'Ajuntament de València "per portar endavant aquest projecte de sensibilització i afecte a la llengua valenciana, que es vol més com més es coneix. El valencià el tenim ací, l’hem estat escoltant durant anys, però no l’hem utilitzat tant com caldria i necessitem practicar-lo i és bo que algú ens acompanye en l'aprenentatge". Laura Font, presidenta de la CAPPEPV, ha ressaltat la importància que el valencià s'introduïsca cada vegada més en l'administració i que "l'Ajuntament seguisca col·laborant perquè les associacions cíviques s'enfortisquen perquè això és un grau que denota la saviesa d'un poble".

La cloenda ha comptat amb la presència dels poetes Marc Granell i Imma Máñez, al seu torn autors d'alguns dels textos llegits en l'acte en què els voluntaris han rebut el corresponent diploma. Granell ha pres la paraula més tard per a ressaltar la importància de la iniciativa "després dels anys de foscor i la nit dels enemics de la llengua valenciana, després dels quals s’obri un temps en què la gent pot viure-la plenament, encara que és necessària la normalització lingüística de les institucions".