El govern espanyol vol fer passar la millora de la recaptació per una millora del finançament

Els diners que cada comunitat autònoma reben de l'Estat pel sistema de finançament és el resultat de l'aplicació automàtica d'unes fórmules determinades. Aquestes fórmules són el resultat de negociacions polítiques com la que el 2009 va donar llum al darrer model, considerat de forma unànime com a injust per al País Valencià per totes les forces polítiques de les Corts, patronal, sindicats i altres forces vives.

Convertir l'aplicació directa d'una fórmula en benvolença política cap a les necessitats financeres dels valencians és el que ahir va intentar el delegat del govern espanyol. Juan Carlos Moragues va convocar una roda de premsa per a anunciar que "el govern de Mariano Rajoy" –no l'Estat– ha transferit a la Generalitat 1.186 milions pendents de la liquidació de l'any 2015. Es tracta, doncs, de diners d'impostos recaptats ara fa dos anys i que no havien arribat a les arques valencianes per culpa dels desajustos entre les previsions de l'evolució econòmica i els resultats finals dels ingressos fiscals.

La millora de la recaptació del 2015 produïda per la recuperació econòmica i el càlcul tardà de la part que pertoca a la Generalitat del Fons de Convergència –un dels mecanismes correctors de l'infrafinançament de base– van produir que el desajust valencià fóra el més gran de totes les comunitats autònomes.

El que, en principi, era un fet perjudicial perquè implicava cobrar amb dos anys de retard va convertir-se, en boca de Moragues, en una "pluja de milions" i "una millora substancial del finançament que rebrà la Generalitat" quan el passat 7 de juliol va anunciar la xifra final de la liquidació. El fet que el desviament entre els càlculs previs i el resultat final arribara als 1.680 milions –144 més dels anunciats prèviament– feia que els resultats foren "molt positius" a ulls del delegat del govern espanyol. També ho era que el País Valencià acumulara el 19,5% de desviament del total de l'Estat.

Fins i tot va convertir la xifra en percentatge del PIB (l'1,1% del producte valencià) i en col·legis (296) i hospitals 36) i va indicar al govern de Ximo Puig a què ha de dedicar aquests milions. "El Consell "ja no té excuses" per a atendre "els sectors més sensibles" i els deutes que té pendents", va especificar.

Tot i l'augment dels ingressos pel sistema de finançament, transmutats per Moragues d'automatisme comptable en mèrit de Mariano Rajoy, el representant espanyol va insistir que cal canviar el sistema perquè "discrimina" el País Valencià, però va recordar que es va aprovar amb el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. També va garantir que Rajoy està compromés amb el canvi de model.