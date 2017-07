Sagunt a Escena alça el teló amb el drama morisc de La Dependent i la veu de Sílvia Pérez Cruz

Sagunt a Escena alça el teló, aquest dimecres, amb la coproducció de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i la companyia alcoiana La Dependent del text de Gemma Miralles De Sukei a Naima i continuarà, divendres, amb el concert de la catalana Sílvia Pérez Cruz.

Les representacions al teatre Romà de Sagunt (Camp de Morvedre) comencen amb l'obra escrita per Gemma Miralles i dirigida per Cristina Lügstenmann, De Sukei a Naima, interpretada per Pepa Miralles, Pepe Sellés, Vicent Pastor, Gemma Miralles, Marta Chiner, Rafa Segura i Aina Gimeno. L'escenografia és de Jon Berrondo; la il·luminació, de Víctor Antón; el vestuari, de Pasqual Peris, i la música i la banda sonora,de Rafael Arnal i Blas Payri.

El text va rebre el Premi Teatre en Valencià Eduard Escalante als premis literaris Ciutat de València 2016, una obra on Miralles pren com a referència l'expulsió dels moriscos l'any 1609 i aborda diversos temes d'actualitat, com ara la migració, els desplaçats, la integració i el perdó.

Sagunt a Escena continuarà el pròxim divendres, 21 de juliol, amb el concert de Silvia Pérez Cruz, acompanyada pel quintet de corda amb què recrea l'espectacle Vestida de nit.