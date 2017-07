Els deures pendents del Consell després de la desfeta de Cierval

L'extinció de la patronal autonòmica Cierval, en fallida, va deixar en suspens la subvenció milionària que el Consell tenia consignada per a aquesta entitat. Tres mesos després del decés, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) encara no ha percebut fons de la Generalitat, tot i ser la successora natural de la desapareguda organització empresarial. L'executiu no només té aquesta qüestió sobre la taula. També ha de recuperar el milió d'euros en subvencions que feia que Cierval tinguera deutes per cursos de formació no realitzats.

Aquest dimarts, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va notificar la disolució de Cierval, l'entitat que des del 1981 representava els empresaris valencians a les meses de diàleg social i en altres òrgans com el Consell Econòmic Social o el consell de direcció del Servef. Per desenvolupar aquesta tasca, la patronal va percebre de la Conselleria d'Economia prop de 1,2 milions d'euros enl2016, la mateixa quantitat que van sumar els sindicats CCOO PV i UGT PV. En el pressupost de la Generalitat per a enguany hi ha una línia de la mateixa quantitat reservada per a Cierval que no es va abonar perquè l'entitat es va liquidar.

Desapareguda Cierval, la voluntat del departament comandat per Rafa Climent és redirigir part d'aquests fons cap a la CEV, la patronal de la demarcació de València que s'ha erigit en nova patronal autonòmica. Per a poder fer el traspàs, Economia valora fer una modificació pressupostària. Abans, però, cal determinar quina part dels 2,47 milions es transferirà a l'organització que presideix Salvador Navarro. Una opció és fer un prorrateig, atés que, per a percebre la subvenció, cal justificar els treballs realitzats i la CEV no ha documentat l'activitat duta a terme en el primer semestre de l'any, segons va informar El Mundo.

L'obstacle de la representativitat

Què impedia fins ara tramitar la subvenció a la CEV? Fonts d'Economia expliquen que les subvencions no són nominatives sinó que estan adreçades a les organitzacions més representatives. El principal obstacle, doncs, era determinar que la CEV era la patronal representativa dels empresaris valencians, segons els criteris de la Llei de Participació Institucional. Aquesta norma remet a l'Estatut dels Treballadors, que determina que són representatives les patronals que tinguen el quinze per cent o més de les empreses i treballadors de la comunitat autònoma.

Superada aquesta qüestió, la pilota està en la teulada de la direcció general de Treball, dirigida per Cristina Moreno. Una vegada s'anul·le la línia adreçada a Cierval i es prepare una línia per a la CEV, caldrà superar la tramitació administrativa, que inclou el vistiplau de la Intervenció i de l'Advocacia de la Generalitat.

El deute trossejat de Cierval

L'altra assignatura pendent del Consell en relació a Cierval és la recuperació del deute que aquesta entitat té amb la Generalitat, una tasca que correspon a la Conselleria d'Hisenda. Cierval repartia els fons entre les tres patronals provincials, la CEV, la CEC i Coepa, i ara la dificultat és trossejar el deute entre aquestes organitzacions.

Fa mes i mig, Cierval va lliurar a Hisenda un document que indicava quina part del deute corresponia a cada patronal provincial i ara l'Advocacia de la Generalitat estudia la fórmula per a blindar jurídicament el repartiment del deute. Si bé els diners reclamats per la Generalitat ascendeixen a un milió d'euros, a hores d'ara només es poden reclamar 582.000 euros, els que estan en fase executiva, segons fonts del departament dirigit per Vicent Soler. D'aquest deute, 261.000 corresponen a la CEV, 171.000 a la patronal de Castelló i 150.000 a la d'Alacant.

Qüestió a banda és la dificultat de recuperar la totalitat del deute, atés que la CEC està en concurs de creditors i Coepa travessa una situació complicada. La patronal de la demarcació de Castelló, a més, pateix una fuita d'associats cap a la CEV.