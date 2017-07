El Museu de Belles Arts referma l'aposta per l'obra privada amb l'exposició de la Col·lecció Delgado

El Museu de Belles Arts de València inaugura, aquest dimecres, l'exposició de la Col·lecció Delgado. Es tracta d'una mostra composta per 32 obres pertanyents a un període ampli des del gòtic internacional tardà fins al segle XVIII que se centren principalment en la pintura barroca espanyola. Amb aquesta exposició de propietat privada, la pinacoteca valenciana referma una de les mesures que vol "incentivar", com és la de dur col·leccions privades al museu, explica al Diari La Veu el director del Museu, José Ignacio Casar Pinazo.

L'exposició té l'interés en el fet que 21 de les 32 obres són inèdites i s'exposen per primera vegada, com és el cas de Dama de Perfil, de Diego Velázquez, que representa l'esbós d'una dona que va ser pintat alla prima en el primer viatge del pintor sevillà a Itàlia, entre el 1629 i el 1631. Altres quadres que no s'han exposat mai són Magadalena penitent, Oració a l'Hort i El Salvador, de Bartolomé Esteban Murillo; Bodegó de dolços i fruites seques, de Tomás Yepes, i Sant Pere, de Josep de Rivera, entre d'altres.

La Col·lecció Delgado se centra en la possibilitat de gaudir d'obres i artistes poc representats en el Museu de Belles Arts de València que enriqueixen i completen la seua col·lecció permanent. En aquest sentit, Casar Pinazo detalla que les obres formaran fins al 29 d'octubre una exposició temporal i, a partir del 30 d'octubre, passaran a formar part de l'exposició permanent durant quatre anys. "Això ens obligarà a fer una reubicació i una tria de les obres que formen part la col·lecció permanent del Museu", apunta el director de la pinacoteca, per a donar així resposta als termes de l'acord entre el Museu i el propietari de la susdita col·lecció. El Museu de Belles Arts no feia una renovació de les obres que es mostren de manera temporal des del 2005, quan la pinacoteca va rebre la col·lecció privada de Pere Maria Orts i Bosch.

"Al museu li interessava que l'exposició no fóra temporal, per això, a través de la figura legal del comodat, s'ha pactat amb el propietari que s'exposen tres mesos temporalment", afegeix Casar Pinazo. Posteriorment, segons el catàleg científic i artístic que ha encomanat la Generalitat, es buscaran noves ubicacions, de manera que els quadres configuren un discurs coherent amb els altres.

A més a més, un gran nombre de pintures de la Col·lecció Delgado no han passat pel món de les subhastes i les exposicions, gràcies a això donen l'oportunitat de conéixer i estudiar de primera mà moltes obres inèdites o poc conegudes.

Dimarts, la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el director del Museu, José Ignacio Casar, i els comissaris de l'exposició, José Gómez Frechina i David Gimilio Sanz, antic conservador i actual conservador del Museu, van presentar l'exposició a la premsa. Amoraga va indicar que l'exposició és "un exemple d'una bona gestió pública" el beneficiari de la qual és el ciutadà que contemplarà la mostra. "S'ha negociat amb el mecenes que posseïa una col·lecció singular i inèdita, s'ha muntat una exposició impecable i s'ha aconseguit que els quadres romanguen quatre anys al Museu".

El director del Museu de Belles Arts, José Ignacio Casar, va destacar la satisfacció que representa per al Museu la presència de la Col·lecció Delgado i va assenyalar la importància que tenen els col·leccionistes privats per a la millora i complementació de les col·leccions públiques. En aquest sentit, Casar Pinazo ressaltava, en declaracions a aquest diari, l'actitud del propietari que vol mantindre l'anonimat, tot i que afegeix que això s'ha d'entendre com un "anonimat fals", ja que el contracte recull el nom real. Ara bé, reconeix el director que el propietari demana que la institució mantinga la seua persona en l'anonimat per a "donar tot el protagonisme a les obres i no a ell com a posseïdor dels quadres".

"Cal fomentar el col·leccionisme privat perquè això acaba revertint en els museus públics", afegeix el responsable de la pinacoteca, qui assegura que la intenció del Museu de Belles Arts és "incentivar els acords amb els propietaris de les col·leccions privades perquè, "amb els preus de mercat existents, és arriscat comprar tres obres i que al final siga un mal èxit". Per això, la Col·lecció Delgado referma el camí iniciat amb col·lecció d'Orts i Bosch el 2005.

Està previst que després de l'estiu es realitzen visites guiades a l'exposició temporal, coordinades pel Departament de Didàctica del Museu, així com sengles conferències dels dos comissaris de l'exposició que, a hores d'ara, encara no tenen dates concretes.