Hisenda remodela la seu per a evitar goteres i incendis

En gener, un incendi en un transformador elèctric va impedir l'activitat dels 106 funcionaris de la Conselleria d'Hisenda durant hores. Aquest incident va posar en primer plànol la "deixadesa" amb què durant anys el Consell va tractar les instal·lacions d'aquest departament clau de l'administració autonòmica, situades al Palau de l'Almirall (carrer del Palau, 14) i a l'edifici annex (Palau, 12 i carrer Banys de l'Almirall).

Per a paliar les deficiències estructurals de l'edifici, Hisenda remodelarà la seua seu, una obra licitada per 6,18 milions d'euros, IVA exclós, i espera amortitzar la inversió en cinc anys, amb una despesa en energia elèctrica que es reduirà a la meitat. L'obra, segons expliquen fonts de la conselleria, posarà fi a situacions com ara que les finestres no tinguen doble cristall, amb els consegüents problemes de climatització. A tall d'exemple, cal canviar vora 113 finestres d'alumini i 32 de fusta. Les úniques que no canviaran són les del despatx del conseller, perquè quan era conseller el popular Vicente Rambla es va decidir instal·lar unes finestres blindades antibales.

El pla de remodelació integral també inclou la reparació i impermeabilització de 770 metres quadrats de cobertes planes i inclinades de teula i la fixació de quasi 3.800 m2 de façana. A més, es renovarà tot el sistema de climatització i s'instal·laran 400 lluminàries led, la qual cosa reduirà un 50% el consum d'energia en aquests apartats i se substituirà un lucernari de 156 metres quadrats al vestíbul de l'edifici que alberga el registre i que ara té filtracions d'aigua, de manera que quan plou l'entrada del recinte s'omple de poals. Hisenda destaca que s'aprofitarà una subvenció europea del 50% per a totes les actuacions relacionades amb l'eficiència energètica.

Des de l'incendi de gener, els funcionaris d'Hisenda no poden connectar estufes. / GENERALITAT VALENCIANA

Zona visitable per als ciutadans

Al Palau de l'Almirall els treballs se centren en les instal·lacions, en qüestions d'accessibilitat, així com en la reforma del saló d'actes, infrautilitzat, perquè puga servir també de sala de premsa. El motiu és que l'actual sala de premsa i de reunions està situada en una dependència amb enteixinats de gran valor històric i artístic –la històrica sala de la xemeneia– que, a més, tenen continuïtat en despatxos annexos ara reservats a l'àrea jurídica.

El projecte és buidar tota aquesta gran estada de manera que els enteixinats puguen ser totalment i perfectament visibles i siguen visitables. Ara, els visitants solament poden accedir al pati del Palau però, amb la reforma, els turistes i els transeünts podran visitar, a més del pati, la sala històrica. En aquest sentit, l'edifici, d'estil gòtic, era la mansió dels almiralls de la Corona d'Aragó després de la conquesta de València per part de Jaume I i té la consideració de bé d'interés cultural.

"L'actuació posa en evidència la política de l'anterior Consell en matèria de Patrimoni històric, ja que no va escometre actuacions de remodelació d'aquest edifici ni va invertir en el manteniment, que està actualment en un estat lamentable. El model anterior es basava més en la política de lloguer de les seus. Així mateix, mentre que en el passat freqüentment s'acudia a arquitectes externs, en aquest cas la redacció del projecte ha sigut a càrrec dels arquitectes de la conselleria, una mostra d'austeritat en la gestió", indiquen fonts d'Hisenda.

Trasllat de funcionaris

La reforma suposarà el trasllat de 107 empleats públics a un altre emplaçament de forma temporal. Es traslladaran, entre d'altres, els de l'àrea de Pressupostos, així com la Intervenció Delegada de la conselleria, l'àrea de Gestió Econòmica o Patrimoni, que treballaven a Palau, 12. Es resituaran a l'edifici contigu, al carrer Amadeo de Savoia, que va ser antiga seu de la Conselleria d'Agricultura.

Durant la primera fase de l'obra es procedirà a l'adequació de l'edifici del carrer Palau 14. En aquest període de temps, els treballadors que presten els seus serveis en aquest edifici, uns 56, se situaran temporalment en l'edifici de Palau 12, que ja estarà buit. Una vegada concloga la intervenció en l'immoble de Palau 14, començarà la segona fase de les obres, que se centrarà en l'edifici administratiu de Palau, 12, i la majoria dels funcionaris de Palau de l'Almirall podran tornar al seu lloc de treball.