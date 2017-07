La Diputació reformarà la façana i la coberta del Teatre Principal i descarta problemes estructurals

La Diputació de València invertirà 900.000 euros en la reforma de la façana i la coberta del Teatre Principal, una actuació que consistirà bàsicament en la neteja i condicionament d'aquestes parts de l'edifici per a tapar les esquerdes i evitar filtracions.

El ple de juliol de la corporació, celebrat aquest dimarts, va aprovar una modificació de crèdit que inclou, entre altres destinacions del superàvit de la institució, invertir 900.000 euros en la reforma del Teatre Principal de València. El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha subratllat, a través d'un comunicat, que "el Principal és un edifici emblemàtic i hi ha una sèrie de deficiències i patologies urgents que, encara que no afecten a l'estructura, que està en perfecte estat, urgeix reparar perquè s'havien anat posposant, i la intenció és evitar la deterioració de les instal·lacions i donar-li esplendor al teatre".

Per la seua banda, el diputat d'Administració General i Patrimoni, Pepe Ruiz, ha afegit que "s'actuarà en zones prioritàries de l'immoble com la coberta i la façana, en concret per a netejar i solucionar els problemes d'esquerdes, escantells i goteres". Tots dos coincideixen en la importància d'aquest tipus d'actuacions de manteniment i reparació d'edificis propietat de la Corporació per a evitar situacions de deterioració com la del Teatre Escalante, que a diferència del Principal no és propietat de la Diputació.

Es descarten problemes estructurals

Des del servei de Projectes Tècnics de l'àrea que dirigeix Pepe Ruiz assenyalen que l'informe complet de l'estat de l'interior del teatre conclou que no existeixen problemes estructurals i que l'actuació prioritària s'ha d'efectuar a les façanes i la coberta, amb "una sèrie de treballs fins de restauració que haurà d'escometre una empresa especialitzada".

En paral·lel, s'invertiran altres 50.000 euros per a restaurar tres escales a l'interior del teatre, que s'aniran condicionant per fases i romandran tancades durant la intervenció per qüestions de seguretat.

Quant a la façana, els tècnics preveuen que serà necessari utilitzar camions grua per a accedir a determinades zones on s'han detectat filtracions. Pel que fa al termini d'execució de la reforma, des de l'àrea d'Administració General preveuen que les obres podrien començar a la primavera del pròxim any, una vegada finalitzats els tràmits administratius, i l'objectiu és que estiguen acabades abans del final de la legislatura, a mitjan 2019.