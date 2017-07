CSI·F recorre contra la denegació de la suspensió cautelar del decret que prioritza l'ús oficial del valencià

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI·F) ha presentat recurs de reposició contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia (TSJ), que denega la petició de suspensió cautelar del decret d'usos institucionals i administratius de les llengües oficials. L'ens argumenta que aquesta decret "vulnera el dret dels empleats públics a expressar-se en la llengua oficial que desitgen", per la qual cosa demana la suspensió cautelar i recorda que el TSJ "encara no ha sentenciat sobre el fons de l'assumpte".

El sindicat va interposar al maig un recurs contenciós contra el decret 61/2017, de 12 de maig, en què explicava que la sentència atemptaria contra els articles 20 i 23 de la Constitució Espanyola, que defensen el dret a la llibertat d'expressió i l'accés a càrrecs i funcions en igualtat de condicions. També assegurava que incompliria l'article 37 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que contempla l'obligació de negociar en la mesa corresponent les qüestions que afecten a les condicions laborals dels treballadors, atés que "no va haver-hi negociació".

CSI·F recorda que el recurs va ser admés a tràmit, en juny, pel TSJ i que la central sindical, a més, va demanar al tribunal que ordenara la suspensió cautelar d'aquesta directriu del Consell "pels perjudicis d'impossible o difícil reparació". El TSJ va desestimar aquesta mesura a principis de juliol, "sense entrar a enjudiciar el fons de l'assumpte i sense dictaminar encara sobre la legalitat del decret del Consell", segons el sindicat, per la qual cosa ha presentat hui recurs de reposició contra la resolució que denegava la suspensió cautelar.

La central sindical recorda en el seu escrit que l'article 4.1 del decret estableix que "el valencià serà la llengua destacada d'ús normal i general de l'Administració de la Generalitat". En l'exposició indica que "d'acord amb açò, el capítol III i el capítol IV del decret contenen mandats concrets i específics que exclouen la utilització del castellà per part dels empleats públics i imposen la utilització del valencià".

CSI·F apunta que "el perjudici per als empleats públics consisteix en la vulneració del dret dels mateixos a expressar-se i utilitzar la llengua oficial que desitgen". També afegeix que aquest perjudici que afecta a l'esfera de la llibertat "no podrà ser de cap manera reparat si finalment la norma reglamentària resulta, com aquesta part entén, no ajustada a dret". Davant això, el sindicat subratlla que "ha de prevaldre el dret i l'interés dels empleats públics" i que la Constitució i l'Estatut d'Autonomia "ja protegeixen els usos administratius i institucionals de les llengües oficials", raó per la qual demana la suspensió cautelar del decret.