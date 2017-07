Tots els moviments bancaris de la Generalitat, a un clic

Un "striptease" comptable. Així ha definit el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, l'actualització dels comptes oberts de la Generalitat, que es poden consultar a la web de GVA Oberta. En aquesta pàgina ja estan disponibles tots els moviments bancaris de les conselleries, de les Corts, de les universitats públiques, de les institucions estatutàries i del sector públic instrumental (entitats, fundacions, consorcis i empreses públiques).

"Estan incloses les despeses de caixa fixa, molts anys amagades, per a evitar qualsevol tipus d'opacitat", ha explicat el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, que ha aclarit que l'administració local queda al marge d'aquest portal, atés que la Generalitat no té competència per a exigir-li dades. En total, s'han abocat al portal més de 500.000 apunts comptables, que es poden consultar per any, per mes, per entitat i per tipus de despesa.

La publicació de tota la comptabilitat posa la Generalitat al capdavant en transparència, segons Soler, perquè "cap comunitat autònoma ofereix aquestes dades". Extremadura, l'altra autonomia que té una llei de Comptes Oberts, només publica els saldos bancaris. A partir d'ara es pot consultar qualsevol moviment, com ara subvencions, contractes, despeses de personal o de finançament: "S'ha acabat l'opacitat, el sector públic com una cova; a partir d'ara hi haurà llum", ha assegurat el responsable d'Hisenda.

Resultat de 1.351 hores de faena

Fer accessibles totes les dades bancàries ha costat a la Generalitat 1.351 hores de faena, segons ha indicat el director general de tecnologies de la informació, Vicente Aquiló. "És com si dos funcionaris de la meua direcció general hagueren treballat tot un any en això", ha indicat. Per la seua banda, Aitana Mas, directora general de Transparència i Participació, ha destacat que el cercador permet consultar de forma àgil la informació.