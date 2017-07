Soler adverteix que no es podrà pagar els proveïdors si Montoro no envia el FLA extraordinari

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha advertit aquest dimecres que fins que el govern espanyol no transferisca a la Generalitat els més de 800 milions del FLA extraordinari hi haurà "problemes de caixa per a pagar els proveïdors" i podria pujar, per tant, el termini mitjà de pagament.

Així s'ha pronunciat Soler en roda de premsa, en la qual ha manifestat que es troba encara "perplex" fins a "extrems increïbles" per les declaracions del delegat del govern, Juan Carlos Moragues, qui al seu parer va presentar l'arribada de 1.186 milions d'euros corresponents a la liquidació de 2015 com "una pluja de diners" quan es tracta d'una partida que "fa dos anys que hauria d'haver estat ingressada".

"I mentre –ha prosseguit– Montoro ha tingut els diners i ha fet amb ells el que ha volgut; arriben dos anys més tard i no ens paga interessos. Estem parlant entre adults i aquesta qüestió és molt seriosa com per a crear expectatives entre els proveïdors que no es corresponen amb la realitat".

Soler també ha qüestionat que una persona que en el seu moment va ser conseller d'Hisenda amb l'anterior Consell del PP i que "sap del que està parlant" intente crear una "confusió entre el finançament i la transferència de fons" derivada de la liquidació que contempla l'actual sistema, a dos anys, que suposa un balanç positiu per al País Valencià perquè els ingressos fiscals en 2015 van ser superiors a l'inicialment previst.

"No sé d'on vénen aquestes alegries", ha incidit Soler, qui ha indicat que, malgrat aquesta transferència, la Generalitat té problemes de pagament i, fins i tot, de tresoreria, perquè "com no hi ha hagut eleccions enguany al juny no ha enviat el FLA extraordinari i tenim 800 milions d'euros per a pagaments a proveïdors que no podem realitzar".

En aquest context, considera que les paraules de Moragues "poden crear un mareig molt dolent als proveïdors, que creuen que ara tenim diners per a pagar" quan no hi ha suficient per a fer front a tots els compromisos pendents.

Segons ha explicat, s'han realitzat els pagaments fins al mes de gener, encara que en àrees com ara educació s'ha arribat a abril. Tanmateix, hi ha molts pagaments pendents, ha remarcat el conseller. L'any passat, ha recordat, el FLA extraordinari es va abonar el 9 de juny perquè "a finals de mes hi havia eleccions".