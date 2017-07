Ferrando es reuneix amb el seu homòleg català per a avançar en l'Agència Tributària Valenciana

La secretària autonòmica d'Hisenda, Clara Ferrando, s'ha reunit aquest dimecres amb el secretari d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Salvadó, per a intercanviar experiències en matèria tributària. "Trobades com aquest són molt positives i ens ajuden a avançar cap a la construcció de l'Agència Tributària Valenciana", ha dit Ferrando.



Aquesta és la segona trobada d'aquestes característiques mantinguda entre els equips d'Hisenda de les dos comunitats, després d'una primera reunió que tindre lloc a Barcelona en maig. En aquesta segona reunió, que s'ha celebrat a la seu de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ha assistit també el conseller Vicent Soler, que ha volgut saludar als representants de la delegació catalana, segons ha indicat la Generalitat Valenciana en un comunicat.



El Consell s'ha mostrat interessat a conèixer el model de l'agència tributària catalana, "per a cercar similituds que ens ajuden en el disseny i l'engegada del Pla Estratègic de Desenvolupament de l'Agència Tributària Valenciana". En aquest sentit, Ferrando ha explicat que també s'estan estudiant uns altres casos, com ara el de l'agència tributària de Múrcia o la de Balears".