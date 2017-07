El Consell Escolar Municipal de València acorda donar festa als col·legis els dies 15 i 16 de març

Els dies 15 i 16 de març de 2018 seran festius per als alumnes dels centres escolars de la ciutat de València, segons ha establit el Consell Escolar Municipal, que ha acordat també declarar com a no lectiu el dia 7 de desembre de 2017. Aquests són els tres dies festius que cada curs escolar pot determinar l'òrgan de representació, on estan representats docents, pares i mares i administració municipal.

"El Consell Escolar, amb aquesta decisió, ha volgut donar prioritat a les Falles perquè, tant els xiquets com les seues famílies, puguen gaudir plenament d'unes festes que són tot un referent cultural i que l'any passat, a més, van ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco. Hi havia altres alternatives, però s'ha considerat que la setmana fallera és un esdeveniment molt destacat en el calendari cultural, social i festiu de la nostra ciutat", ha explicat la regidora d'Educació de l'Ajuntament de València, María Oliver.

A més de l'aprovació dels dos festius dins de la setmana fallera per a facilitar la participació en la festa als xiquets i les xiquetes, també s'ha votat que el dijous 7 de desembre de 2017 siga declarat no lectiu. Açò significa que els alumnes podran gaudir d'un pont de 5 dies durant el primer trimestre escolar del pròxim curs 2018, ja que el dimecres 6 de desembre és el dia de la Constitució i el divendres 8, el dia de la Puríssima; dos dies festius en tot l'Estat i que enguany precedeixen i s'afegeixen al segon cap de setmana de l'últim mes del 2017.