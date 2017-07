Banc Sabadell, obligat pel Suprem a pagar l'estafa de les quotes de la CAM

El Banc Sabadell, successor de la CAM, haurà de reintegrar les inversions en quotes participatives de clients de l'antiga caixa d'estalvis alacantina. Així ho ha decidit el Tribunal Suprem, que ha desestimat el recurs interposat pel Sabadell. L'alt tribunal considera que el banc català manté la seua "legitimació passiva" ja que, després de la fusió de la CAM, va passar a ser l'encarregat de les responsabilitats de la caixa amb tercers.

Així, el Suprem indica que l'entitat sorgida després de la intervenció del Banc d'Espanya en juny de 2011 va assumir el compromís "irrevocable" de fer-se càrrec internament de les obligacions de reemborsament que pogueren derivar-se de les quotes participatives.

Açò va suposar, assegura la sentència coneguda aquest dimecres, una assumpció del deute que es va traspassar al Sabadell en 2012, quan el Fons de Garantia de Dipòsits, que prèviament havia adquirit el 100% del capital, va vendre'n l'estructura pel preu simbòlic d'un euro.

El Sabadell al·legava que les quotes no van ser transmeses en la fusió

Per contra, el Sabadell havia al·legat falta de legitimació perquè les quotes participatives, comercialitzades a partir de juny de 2008, no van ser transmeses en l'operació de segregació, per la qual cosa la responsabilitat recauria sobre la Fundació Obra Social.

La sala exposa, no obstant això, que les quotes van ser una font de finançament del negoci financer "realitzada pels empleats de la caixa com a part de la seua activitat bancària", per la qual cosa van passar aquest finançament al Sabadell, que "s'havia aprofitat del reforç de capital que havia suposat la subscripció d'aquest producte".

El Suprem empra el mateix argument per a la Fundació CAM, a la qual també fa responsable subsidiària enfront del Sabadell, "no en la seua qualitat d'emissora, sinó com a successora enfront de tercers de les obligacions de l'entitat comercialitzadora" en ser el seu titular formal.