El sector artístic de les falles es "professionalitza" amb la creació d'un diploma interuniversitari

La Universitat de València (UV) i la Universitat Politècnica (UPV) han creat, amb la col·laboració del Gremi Artesà d'Artistes Fallers, el Diploma d'Expert en Falles i Creativitat per a "professionalitzar el sector i difondre el patrimoni valencià". Es tracta d'un diploma interuniversitari de 30 crèdits al qual poden accedir els alumnes que hagen cursat el títol d'Expert Universitari en Disseny de Monument Efímer i Tematitzacions de la UPV –que presenta enguany la seua primera edició– i el d'Expert Universitari en Falles i Creativitat de la UV que ha graduat enguany 17 estudiants.

Així ho han manifestat aquest dimecres en roda de premsa el mestre major del Gremi d'Artistes Fallers, José Ramón Espuig; el vicemestre major d'aquesta entitat, Manolo Martín; el vicerector d'Alumnat, Cultura i Esport de la UPV, José Luis Cueto; el codirector del Títol Expert Universitari en Falles i Creativitat de la UV, Gil Manuel Hernández; el sotsdirector del departament d'Escultures de la UPV, Pepe Romero, i la directora del Departament d'Escultura de la UPV, Salomé Cuesta.

El diploma sorgeix amb "l'ambició de fomentar la formació de professionals de diversos àmbits per a desenvolupar projectes interactius relacionats amb la creació de les falles". Els objectius seran dobles: d'una banda, "conéixer en profunditat la cultura fallera vinculada amb el seu vessant creatiu i amb les seues possibilitats econòmiques presents i futures, i d'una altra, capacitar l'alumne per al desenvolupament d'un projecte de falla, vinculat amb la recerca formal i de materials".

Pla d'estudis

Cada títol d'expert abordarà l'objecte d'estudi des d'una perspectiva diferent. Així, l'expedit per la UV se centrarà en la "formació humanística, teòrica i socioantropològica" de les Falles, mentre que la proposta de la UPV se centrarà en els aspectes més "tècnics, artístics i de materials" de la festa popular.

D'una banda, el títol de la UPV que es gestiona des del Departament d'Escultura de l'entitat posarà el focus en l'àmbit de les Falles, així com en el dels parcs temàtics que "tant interés docent ha despertat". Constarà d'una introducció teòrica, dos projectes –un en Falles i un altre en tematitzacions– i s'abordarà des del coneixement de les tècniques escultòriques digitals com el CAD o la impressió 3D, entre unes altres.

D'altra banda, l'oferit per la UV es proposa des del Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives i té com a objectiu "abordar les falles analitzant els aspectes històrics i sociològics de la festa com a experiència estètica, com a projecte de creació i com a patrimoni i identitat".

La col·laboració amb el Gremi d'Artistes Fallers es fa efectiva en la possibilitat que els estudiants realitzen pràctiques als estudis dels artistes. A més, també s'inclouen en els plans formatius visites culturals al museu faller. Es tracta d'una relació "de sinergies" a través de la qual un artista faller podrà impartir una classe d'escultura a la universitat de la mateixa manera que els estudiants podran conéixer de forma pràctica i in situ el treball que es realitza als tallers.

Per la seua banda, Gil Manuel Hernández ha destacat que des de la UV "tenien clar que les Falles havien d'entrar a formar part de l'ensenyament formatiu per a professionalitzar el sector en els aspectes relatius". En aquest sentit, ha manifestat que l'espectre de perfils que concerneixen al món faller "és molt gran", raó per la qual els perfils de l'alumnat també seran diversos.

Així mateix, ha valorat el fet que es tracta d'"un esforç" realitzat per dues universitats públiques amb l'objectiu de "vetlar per la difusió i recerca del patrimoni faller" a través de dues institucions naturals per a fer-ho com són les universitats.

En termes similars, Cueto ha emfatitzat la sinergia entre ambdues entitats i ha destacat que "la facultat sempre ha estat convençuda que el potencial del gremi faller feia necessari que hi haguera una responsabilitat docent". "L'interés, la vocació de reflexió sobre la cultura popular, que és al cap i a la fi d'on venim tots, és fonamental", ha assenyalat. En aquest sentit, ha defensat que "entra dins de la missió de la universitat apostar per la cultura que transcendeix l'artístic".

Per la seua banda, Martín ha agraït que s'haja "représ el contacte" amb les institucions acadèmiques i ha afegit que "estan passant moltes coses en el món de les Falles", motiu pel qual li resulta molt important "la recerca de nous materials" que es durà a terme en aquests plans de formació. Especialment, "després del tancament de l'única fàbrica de cartó que existia a la ciutat".