L'Ajuntament de València proposa limitar a 28 els festius que poden obrir les botigues

El conflicte dels horaris comercials salta al nivell local. Aquest dimecres s'ha reunit el Consell Local del Comerç de València, l'organisme en què estan representats regidors del consistori i les patronals del comerç, com ara Anged (gran distribució), Covaco i Unió Gremial (xicotet comerç). En aquest fòrum, el regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha proposat reduir els 63 diumenges festius de l’actualitat a un màxim de 28 festius, de forma que els comerços de la ciutat puguen obrir des del mes de setembre fins al primer diumenge de gener (final de campanya de Nadal).

Segons l'Ajuntament, Galiana ha triat aquest període per la concentració de compres que registren els comerços en temporada alta i per la possibilitat de poder potenciar promocionalment el comerç de la ciutat en un període concret i identificat de l’any. També ha insistit en la necessitat d’arribar a un consens que “després del desastre creat pel Partit Popular en 2013 en esta ciutat puga ser acceptat per totes les parts representades en el Consell i que, tot i que no satisfà completament a ningú, no tinga l’oposició de ningú”. El Consell Local de Comerç s’ha emplaçat a una nova reunió on els membres que en formen part ja hauran debatut internament en les seues organitzacions la proposta municipal.