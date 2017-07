Moltó i Dorín s'emporten la III Copa Diputació de València de raspall

Moltó i Dorín (Ajuntament de Barxeta) s'han proclamat campions de la III Copa de Raspall en véncer per 25-10 l'equip de Marrahí i Sanchis (El Poble de Castelló). Moltó aconsegueix revalidar el títol de Copa i sumar un any perfecte amb els tres campionats importants, ja que també va guanyar l'Individual i la Lliga i es consolida com a número u indiscutible del raspall. Dorín, que ha rendit a un gran nivell durant la final i el campionat, suma la seua primera competició rellevant.



D'inici, els blaus, Marrahí i Sanchis, pareixien la parella més forta, encara que davant tenien el número u de la modalitat. La postura eixia blava, tot i que eren els rojos els que havien de posar la primera pilota en joc. Sanchis ha enviat la primera que ha tingut dalt, però Moltó ha tret la seua treta a relluir i amb l'ajuda de Dorín, que finalitzava els quinzes quan calia, han posat el primer joc al marcador roig, 5-0. El segon joc de la final ha caigut fàcil del costat blau amb dos grans quinzes rematats per Sanchis i dues tretes de Marrahí en què ha fet gala de la seua potència per posar el 5-5.

La partida es preveia igualada i més quan Marrahí ha fet a dos en el tercer joc de la final amb una pilota que es quedava dalt, però finalment el joc ha sigut roig (10 a 5). A partir d'aquest moment, la parella roja ha posat la directa amb un Dorín que arraconava els blaus quan podia i un Moltó que ha tirat dues pilotes parades dalt amb facilitat per a instaurar el 15 a 5. Els blaus es veien incapaços de desplegar el bon joc que han demostrat durant tota la competició i tampoc han pogut fer res des del rest per a impedir el 20 per 5.

Els blaus han patit molt per la concentració dels rojos i el joc compacte que han desplegat. Encara així, han aconseguit posar des del dau el 20 per 10 gràcies a una bona remuntada en el joc, ja que Dorín ha començat el joc amb dos quinzes. No obstant això, els rojos no han deixat escapar la final des del dau i amb un joc molt competitiu s'han anotat el joc per a instaurar el 25 per 10 final i s'han endut Copa.

El públic, que ha omplit el trinquet de Castelló de Rugat de gom a gom, ha gaudit d'una bonica final que ha coronat un Moltó històric i un Dorín que ha completat una final i un campionat, en general, amb un nivell espectacular.