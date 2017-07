Pedro Sánchez fia a la seua agenda l'assistència a la proclamació de Ximo Puig

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, "estudia" la seua assistència al 13é Congrés del PSPV, que se celebrarà l'últim cap de setmana de juliol a Elx (Baix Vinalopó) i que ratificarà Ximo Puig com a líder dels socialistes valencians.



Fonts socialistes han indicat a Europa Press que l'assistència de Sánchez al Congrés dependrà de l'agenda política i que, en cas d'acudir, no sap si seria a la inauguració o a la clausura. El secretari general del PSOE sí que ha confirmat la seua assistència, aquest dissabte, al Congrés del PSOE de Balears.



Dels 18.000 socialistes valencians cridats a votar el cap de setmana passat en les primàries del PSPV, van acudir a les urnes el 71,8 per cent, un total de 13.144. D'ells, Ximo Puig va rebre el suport de 7.447 (56,7%) i Rafa García, el candidat 'sanchista', de 5.557 (42,3%).