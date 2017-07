Anged assegura que la retallada a la llibertat horària farà perdre 1.200 llocs de treball al comerç

L'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged) ha considerat, aquest dijous, que les propostes plantejades per l'Ajuntament de València i la Conselleria d'Economia sobre horaris comercials no garanteixen els aproximadament 1.200 llocs de treball, entre directes i indirectes, que s'han creat en els últims anys per la liberalització del comerç.

"Hem de buscar el mínim necessari per a poder mantenir les condicions laborals i les plantilles que hem anat ampliant els últims anys. El que volem és garantir que la proposta que posem damunt de la taula no pose en joc llocs de treball ni condicions laborals", ha subratllat el portaveu d'Anged al País Valencià, Carlos Alfonso, en declaracions a Europa Press, després que, aquest dimecres, l'Ajuntament proposara reduir la llibertat d'horaris comercials als diumenges de setembre a gener i que el Consell proposara obrir el primer diumenge de cada mes i en Nadal.

Sobre aquest tema, Alfonso ha coincidit en la necessitat de concentrar les obertures en períodes de temps "concrets i definits" però ha criticat que les dos propostes redueixen el nombre de dies d'obertura del diumenge i dels festius a "quasi la meitat" del que està permés en l'actualitat, cosa que, al seu parer, pot generar "un conflicte en les relacions laborals".

"La proposta de Galiana arriba tard"

En aquest sentit, ha explicat que, quan el regidor de Comerç del consistori, Carlos Galiana, va plantejar la seua proposta, li van traslladar que era "clarament original, que mostrava un interés i un consens per part de l'Ajuntament, però que arribava una mica tard". "Si s'haguera fet fa quatre anys ens hauria semblat fabulosa i l'hauríem signat sense problemes", ha assenyalat per a indicar que, des de fa anys, València està oberta pràcticament tots els dies i les empreses s'han dotat d'equips humans, per la qual cosa, si es redueixen els dies d'obertura, les empreses tindran "un conflicte en les relacions laborals", ha advertit.

Alfonso ha estimat que, en total, s'han creat uns 1.200 llocs de treball entre directes i indirectes per a cobrir no solament les obertures, sinó també baixes o vacances, per la qual cosa són ocupacions "amb una gran estabilitat" i poden ser el "sustentacle" de moltes persones i no "un complement" salarial. A més, ha puntualitzat que a aquests treballs caldria afegir-ne els creats en grans cadenes de distribució, com ara Inditex i d'altres franquícies.

Així mateix, ha defensat la necessitat de mantenir zones de Gran Afluència Turística (ZGAT) perquè "açò li donaria a la ciutat una imatge turística interessant i important i que va en línia amb el que estem intentat vendre, que és que València és una ciutat cosmopolita i turísticament important i, per això, té un comerç obert", ha puntualitzat.

"Si posem dies aïllats genera confusió al client"

Al seu parer, és necessari buscar "el mínim necessari per a poder mantenir les condicions laborals i plantilles que hem anat ampliant els últims anys" i donar "una continuïtat" temporal a les obertures perquè el consumidor tinga "la certesa" dels dies que s'obrin els comerços. "Si posem dies aïllats, açò genera confusió, per la qual cosa allò lògic és generar períodes de temps en què el client sàpiga si estem oberts o no", ha assenyalat.

Per això, ha compartit la idea de Galiana i d'Economia de plantejar una fórmula d'obrir en un període de temps "concret i definit" i que permeta "ser recordat pels consumidors per a no crear confusió", però amb més dies de lliure obertura.

En qualsevol cas, ha assenyalat que, en els pròxims dies, convocarà una reunió amb els seus associats per a estudiar si posen damunt de la taula una proposta alternativa a la de l'Ajuntament i la Conselleria que vaja en la línia de "mantenir llocs de treball i les condicions laborals que hem anat creant en els últims quatre anys".