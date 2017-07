La CEV incorpora la patronal del xicotet comerç Covaco

La Confederació de Comerciants i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Covaco) entrarà a formar part del nou projecte autonòmic de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) per a treballar en cooperació amb la resta de sectors productius i fer "front comú als interessos de la regió".



El comité executiu de l'organització ha aprovat la seua integració en la CEV amb l'objectiu d'"articular el comerç de la Comunitat Valenciana" i, així, "situar-lo definitivament en la posició que li correspon pel seu pes en la regió", destaca Covaco en un comunicat.



El president de la patronal autonòmica de comerç, Cipriano Talles, ha assenyalat que la integració respon a la creença "ferma" en el nou projecte de la CEV per a "defensar els interessos dels valencians i treballar en cooperació, comerç, serveis, turisme, indústria i sector agroalimentari".

El sector dóna faena a 200.000 persones



D'aquesta manera, l'objectiu de Covaco és articular el comerç valencià, "el segon per la seua aportació al PIB i a les arques públiques de la Generalitat", que "dóna ocupació a prop de 200.000 persones i que, en moltes localitats, constitueix el principal motor econòmic".



Al nou projecte multisectorial, la patronal de comerç –que en l'actualitat constitueix un model d'organització vertebrat amb representació en les tres demarcacions– aportarà la seua experiència i el seu coneixement del sector per a abordar una anàlisi i estudi del sector que permeta "afrontar el seu futur amb una perspectiva innovadora".



Covaco es va constituir el 1989 i compta amb tres federacions provincials i una de mercats municipals: Covaco Castelló, Covaco València, Facpyme i Fecom. Com a "fites" en aquests anys, l'organització ha assenyalat l'impuls de l'Observatori de Comerç de la Comunitat Valenciana, el desenvolupament del concepte del model de comerç valencià i el decàleg i la marca 'Comerç de la teua Ciutat', així com la cooperació amb la Generalitat en el desenvolupament normatiu que afecta el sector o la defensa de l'equilibri comercial i de la millora competitiva de les pimes.