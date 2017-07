Els empresaris atribueixen la millora en les obres del Corredor Mediterrani al canvi de ministres

Els empresaris valencians són optimistes pel que fa a l'avanç de les obres del Corredor Mediterrani. Així ho ha expressat hui el principal lobby empresarial durant la primera jornada semestral d'anàlisi de les obres. Convocats per l'Associació Valenciana d'Empresari (AVE) i el seu president, Vicente Boluda, els presents han escoltat, però, com els seus tècnics expressaven la preocupació per l'oblit del tram Almeria-Granada, bàsic perquè el corredor cobrisca el tram des d'Algesires fins a la frontera amb França.

El més explícit respecte del canvi d'actitud del govern central ha sigut Federico Félix, vicepresident per a Espanya del grup de pressió Ferrmed, qui ha reconegut que les coses han canviat des que Íñigo de la Serna va substituir Ana Pastor al front del ministeri de Foment. "La ministra no complia cap promesa. En aquests 8 mesos ha canviat el panorama. Hi ha compromisos i dates. No estem satisfets, però la situació ha millorat. Haurem de continuar donant la tabarra. Hem de mossegar perquè es complisquen els terminis. I recordem que, almenys, hem pagat la infraestructura dos vegades i encara no la tenim. Demanem el que ens toca, amb criteri i amb trellat", ha conclòs Félix.

Vicente Boluda ha reblat el clau quan ha afirmat que "el ministre és enginyer, mentre que l'altra era metgessa: almenys sap del que parla".

L'enumeració per trams ha permés destacar la millora dels projectes de connexió entre Barcelona i València. Fins i tot, el túnel passat d'aquesta ciutat, bàsic per a descongestionar el trànsit, amb compromisos d'obres del ministeri, però projectat a 15 anys vista. El taló d'Aquiles del projecte global, però, continua estant al sud, de Múrcia fins a Algesires on, si no s'impulsa la connexió Almeria-Granada, es corre el perill que l'opció mediterrània quede incompleta a favor del corredor central per Madrid.

La reunió, on ha estat present el president de Mercadona, Juan Roig, ha servit també per a anunciar un gran acte amb dos mil empresaris a Madrid el proper 3 d'octubre per a convéncer els seus homòlegs espanyols de les bondats del corredor.