Una ruta pel Carme, concerts a les places i museus oberts, plats forts de la Gran Nit de Juliol

L'Ajuntament de València torna a apostar, per a la Gran Nit de Juliol, per activitats que "van funcionar" en anys anteriors i que la mateixa ciutadania ha estat reclamant a través de les xarxes socials, segons va explicar aquest dijous el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, durant la presentació de la programació d'aquesta fita destacada dins de la Fira de València. Les activitats començaran durant el matí de dissabte, dia 22, amb la Ruta del Silenci, que es tracta d'una visita als cementeris i que acabarà ben entrada la nit amb els Concerts de Vivers i el concert a la plaça de l'Ajuntament amb Fangoria, Polock i Dorian.

Fuset va voler comparar l'activitat de la nit de dissabte amb les "nits blanques europees", on els museus obrin fins a tard i les places s'omplin d'espectacles i de gent. Les 27 propostes per al dia 22 tindran lloc a 14 espais diferents, de manera que començaran a les 18 hores amb un concert de campanes, recuperat l'any passat, des del Micalet.

Com a plats forts, el regidor va destacar la Ruta del Carme amb un degoteig de concerts des de la plaça Redona fins a la plaça del Barri; el concert (des de les 21 hores) de Los40 Trending, a la plaça de l'Ajuntament, on actuaran Fangoria, Polock, Dorian i Tortel, entre d'altres, i els horaris ampliats dels museus, "públics i privats", va ressaltar Fuset, que obriran, en alguns casos, fins a les 02.00 hores.

Entre la programació destaquen activitats com la Cercafira, que partirà des del Parterre fins a la plaça de la Reina. A la mateixa hora, Javi Javichi oferirà un espectacle familiar que repetirà a les 21 hores. El Cor AAAcema actuarà a la plaça del Patriarca a les 20 hores, i mitja hora després començaran els focs de la Fira. La Colla el Cudol, de dolçaines i tabals, farà un concert de bandes sonores de sèries de televisió a la plaça del Patriarca (22 hores) així com el concert a la terrassa de l'IVAM de Calmoso & The Black Fang.

La regidoria de Cultura Festiva va animar a fer servir el transport públic i les xarxes socials. / DIARI LA VEU

El mentalista Toni Pons portarà el seu espectacle de màgia a la plaça del Patriarca a les 23.30 hores i, a la una de la matinada, Areces i Gómez DJ set portaran la seua sessió de música electrònica a la plaça de l'Ajuntament.

Pel que fa als espais expositius que romandran oberts, destaquen el Museu Faller (de 20 a 00 hores), l'IVAM (de 20 a 00 hores), el Museu Valencià d'Etnologia (de 20 a 2 hores), el Museu de Prehistòria (de 20 a 02 hores), la Fundació Bancaixa (de 20 a 01 hores), el Centre del Carme (de 20 a 00 hores), l'Iber (de 20 a 00 hores), el Museu del Corpus (de 20 a 02 hores), el MuVIM (de 20 a 02 hores), el Museu de la Ciutat (de 20 a 02 hores), Museu de l'Almoina (de 20 a 02 hores), la Llotja (de 20 a 02 hores), la Cripta de Sant Vicent Màrtir (de 20 a 02 hores), Museu d'Història de València (de 20 a 02 hores) i el Museu de Belles Arts de València (de 20 a 00 hores).

Això no obstant, dins del concerts de Vivers, dissabte tindrà lloc la Nit Celta, amb concerts de Celtas Cortos i Mago de Öz, entre d'altres (a les 20.30 hores).

Des del consistori van animar, tant els veïns com els turistes i visitants, a fer servir el transport públic. Per això, la Regidoria de Mobilitat Sostenible i la que encapçala Fuset han treballat per a reforçar l'afluència de l'EMT durant les rutes nocturnes fins a les 04 de la matinada, amb un pas aproximat de 30 minuts. També Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) ha ampliat el seu horari fins a les 02 i les 02.30 hores, segons la línia, va ressaltar el regidor de Cultura Festiva, qui va aprofitar per a agrair la implicació de les diverses institucions valencianes en la celebració de la Gran Nit de la ciutat. En eixe sentit, hi haurà un servei especial de neteja per a deixar les places i els carrers ben nets després de la festivitat, va apuntar Fuset, qui, per altra banda, va animar també a fer servir les etiquetes de la Gran Nit i de la Gran Fira a les xarxes socials.

Degoteig de microconcerts

La ruta que recorrerà els carrers del barri del Carme tindrà un reguer de concerts cada hora, on cantants com Mara Aranda i Josep Aparició Apa i grups com Senior i Candela Roots passejaran la música pel cor de la ciutat.

El seguici festiu eixirà de la plaça Redona a les 18 hores i arribarà a la plaça del Carme a les 22.30 hores. Cada cantant oferirà dos microconcerts de trenta minuts en el mateix lloc del barri, de manera que Nina Dinamita i La swing milícia obriran la ruta en el primer punt. Al Centre del Carme esperarà Mara Aranda amb el Trio sefardita, a la Casa de les Roques actuarà Josep Aparició Apa, La Dancing Pepa Swing actuarà al Museu de la Ciutat, al Museu de l'Almoina es podrà gaudir de Senior mentre que a la plaça de Manises estarà Candela Roots. Tesa, a les 21.30 hores, i Herba Negra, a les 22.30 hores, actuaran a la plaça del Carme.

Pel camí, la Xaranga Kriptonita amenitzarà el seguici per a arribar a cada cantó del barri del Carme.