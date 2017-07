La pilota valenciana analitzarà els reptes de futur en un congrés en octubre

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i la Universitat de València, a través de la Càtedra de Pilota Valenciana, han organitzat el congrés La Pilota Valenciana: Reptes per al segle XXI per a difondre, reflexionar i debatre sobre l'esport de la pilota valenciana amb l'objectiu d'encarar-ne el futur. Aquest congrés es realitzarà els dies 26, 27 i 28 d'octubre a la seu de l'ADEIT de la Universitat de València, al centre de la ciutat.

L'objectiu general del congrés és marcar el camí a seguir per a la futura promoció de la pilota i la creació i consolidació d'estructures que asseguren la seua pràctica entre els valencians, pràctica habitual al llarg de la història. S'espera que, dels treballs i debats que es presenten al congrés, s'aconseguisca eixe objectiu i es pose el nom de la pilota on es mereix.

El programa presentat al web de l'Adeit de la UV no és definitiu, ja que, a banda de les activitats dels dies 26, 27 i 28, també s'organitzaran unes altres al llarg del mes d'octubre per la majoria de comarques de tot el País Valencià.

El dijous 26 d'octubre s'iniciarà el congrés amb un acte i una xerrada de benvinguda a més del repartiment de la documentació pertinent entre els participants. Quan ja estiguen tots acreditats, es donarà pas a unes sessions paral·leles en què hi haurà diferents comunicacions. Després de dinar arribarà la primera taula redona, anomenada Les instal·lacions idònies per a promocionar la pilota, i també es presentaran les conclusions de les jornades precedents al congrés. Per últim, es realitzarà un taller de prevenció de lesions per als jugadors.

El divendres 27 d'octubre continuarà amb la seua jornada més intensa. Començarà amb la segona part de les sessions paral·leles, en què hi haurà diferents comunicacions. Posteriorment, es farà una conferència anomenada Àrea del món aficionat, oci i cultura. Després d'una pausa a mig matí, es donarà pas al segon taller, en aquest cas sobre les eines de producció audiovisual que tenen al seu abast els clubs de pilota.