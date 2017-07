L'Ajuntament de València sol·licita al govern espanyol la concessió del búnquer del Saler

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València ha sol·licitat al Ministeri d’Agricultura la concessió del conjunt defensiu de la Guerra Civil conegut com a Búnquer del Saler per un termini de 75 anys. L’objectiu del Govern de la Nau amb aquesta petició és poder accelerar, en col·laboració amb el govern espanyol, les obres de restauració i millora necessàries per a preservar la integritat patrimonial de l’immoble i poder aprofitar-lo com a espai visitable per la ciutadania.

"Una de les prioritats d'aquest govern ha sigut des del primer moment recuperar, rehabilitar i posar en valor el gran patrimoni històric que posseeix la nostra ciutat", ha afirmat la regidora de Cultura, Glòria Tello, qui ha recordat nombroses actuacions del Servei de Patrimoni Històric en aquest sentit, integrades en el Pla de Recuperació de Patrimoni, com ara la restauració de la porta dels jardins de Vivers, de la xemeneia d’Alcolea, dels casalicis dels ponts de la Mar i del Real o de les escultures de Vivers, que estaven trencades des de feia molts anys.

Uns dels elements de major visibilitat i rellevància històrica abordats per l’equip coordinat per Tello han sigut els espais de la memòria, com ara els refugis de la Guerra Civil, "oblidats a consciència durant dècades tot i el seu gran valor històric". La regidora ha destacat la tasca de recuperació dels refugis antiaeris, com els de Massarrojos, Serrans o el de l’Ajuntament, rehabilitat i obert al públic des de fa uns mesos. "Considerem també important la recuperació i protecció del Búnquer del Saler i per això hem sol·licitat al govern central, que n’és propietari, la concessió per a poder rehabilitar-lo i mantenir-lo de forma conjunta abans que l’abandonament provoque una pèrdua irreparable", ha anunciat Tello, qui ha lamentat el gran deteriorament patit per les instal·lacions en els darrers anys, motiu pel qual requereix “una actuació de restauració i conservació urgent”.

Tot i que el Ministeri no ha respost encara la sol·licitud del consistori, la Comissió de Cultura ha fet costat per unanimitat a les accions realitzades ja pel Servici de Patrimoni Històric.

Antecedents històrics del búnquer

El Búnquer del Saler, també conegut com a Copón de Miaja, és una de les instal·lacions resultants del projecte de construcció el 1938 d’una trentena de búnquers als punts més sensibles de la façana marítima valenciana, blanc fàcil per als atacs des de la mar durant la guerra civil, atesa la gran extensió de costa amb platges obertes i amb pocs obstacles que entrebancaren l’accés.

L’Alt Comandament republicà va establir la necessitat de protegir dos punts neuràlgics: els ports de València i Sagunt i les seues àrees d’influència. Així les coses, es va construir una torre al Saler amb un canó. La construcció del búnquer es va fer en secret sota les ordres del general Miaja i la direcció de personal tècnic valencià del Departament d’Armament i Construccions. Hi van participar al voltant d’unes 8.000 persones. Durant la seua construcció es va protegir el port amb la instal·lació d’una bateria provisional en Pinedo i amb la bateria antiaèria fixa de la platja de Natzaret i les dos bateries en la Malva-rosa i Massamagrell.