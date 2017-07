La jutge del cas del metro no incorporarà les conclusions de les Corts al procediment

El jutjat d'Instrucció 21 de València ha acordat retornar a la Fiscalia el dictamen elaborat per la Comissió Especial d'Investigació sobre l'accident de la Línia 1 de Metrovalencia de les Corts, document que va ser remés al jutjat per la fiscal en cap a la demarcació de València el passat 26 de juny, un any després de la seua aprovació i estant ja sobreseguda la causa judicial per l'accident ocorregut el 3 de juliol de 2006. La instructora creu que processalment, si el cas ja eetà sobresegut, no pot incorporar-ho al procediment.

En la seua resolució, la jutgessa recorda que "les conclusions de la comissió parlamentària es reben en aquest jutjat un any després de la seua aprovació, quan la causa ha sigut sobreseguda provisionalment, s'han desestimat els recursos de reforma interposats per les parts i quan ha expirat també el termini per a la interposició dels recursos d'apel·lació, la resolució de la qual està pendent de l'Audiència de València".

Subratlla, igualment, que "en l'any transcorregut entre l'aprovació de les conclusions i la seua remissió al jutjat a través de la Fiscalia, cap part va demanar-ne la seua incorporació, malgrat que en estos mesos el procediment es trobava en tràmit" i s'han seguit practicant diligències.

La Fiscalia va demanar el passat 26 de juny que el dictamen de la comissió d'investigació s'incorporara a la causa "als efectes oportuns". La magistrada entén que, en el tràmit actual, estant sobreseguda la causa des del 23 de maig i pendents de resoldre's els recursos d'apel·lació, no cap la unió d'aquest document a les diligències. Per aquest motiu, retorna el document al Ministeri Públic i demana que precise quins són els "efectes oportuns" als quals es refereix en l'escrit. La resolució no és ferma i pot ser recorreguda en reforma davant del jutjat d'Instrucció.