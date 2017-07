Del soviètic Potemkin a l'oscaritzada 'Moonlight': 17 pel·lícules per a gaudir del cinema a la fresca

La XVIII edició de la Filmoteca d'Estiu que impulsa l'Institut Valencià de Cultura (IVC) començarà el proper 28 de juliol als Jardins del Palau de la Música amb 17 pel·lícules en cartellera per a gaudir del cinema a la fresca. Diverses novetats definiran aquesta nova cita amb la cinematografia, com ara la música en directe o, per primera vegada, la subtitulació en valencià de l'oscaritzada Moonlight.

Amb dos cicles diferenciats, Carretera i manta i Cinema de hui, la Filmoteca d'Estiu començarà amb una obra mestra i muda del cinema soviètic com El cuirassat Potemkin, de Serge Eisenstien, que comptarà amb música electrònica en directe a càrrec de Diamont Dancer (Hybrid Live Dj), un tàndem format per Pau Roca i Natxo Marco. Pel mig, el públic podrà gaudir de set films on la carretera i les aventures que esdevenen en eixe context són l'escenari preeminent de les pel·lícules seleccionades pel cap de programació de la Filmoteca, José Antonio Hurtado.

En el cicle Cinema de hui, els espectadors podran veure pel·lícules que han estan premiades en els últims Oscar, els Goya i als Premis de Cinema Europeu. D'aquesta manera, fins a quatre pel·lícules formen una selecció on destaquen Vesprada per a la ira,de Raúl Arévalo; Toni Erdmann, de Maren Aden; La ciutat dels estels (La La Land), de Damien Chazelle, i Moonlight, de Barry Jenkins.

La passada edició, la Filmoteca d'Estiu va assolir una mitjana de 594 espectadors, és a dir, el que seria el mateix que omplir "3 o 4 sales Berlanga", va indicar el director general de l'IVC, Abel Guarinos. Els encants del cinema a l'aire lliure, del gaudi col·lectiu davant una pantalla més gran i amb una projecció digitalitzada, són les claus perquè la Filmoteca d'Estiu es consolide, com van apuntar tant Guarinos com la directora general de Gas Natural-CEGAS, Celestina López.

Una associació postapocalíptica farà una actuació per a presentar el film de George Miller Mad Max. / DIARI LA VEU

Enguany, la Filmoteca d'Estiu passa a tindre 12 pel·lícules i 27 sessions i incorpora nous productes, com són el cinema mut amb música en directe i les pel·lícules en versió original amb subtítols en valencià. És la primera vegada que la llengua pròpia té presència en el festival i "anirà a més", va assegurar Guarinos preguntat per aquest diari. "Volem normalitat", va afegir, de manera que el protagonisme recaiga en les pel·lícules i no tant en la llengua amb què se subtitula, va explicar. Al remat, la llengua no és cap obstacle perquè vinga el públic, va reconeixer i, en aquest sentit, el responsable cultural va recordar que, durant el Febrer Teatral a València, van coincidir tres propostes escèniques en valencià alhora i l'aforament va ser bo, és més, "no hauria sigut ni major ni menor si hagueren estat en una altra llengua", va explicar Abel Guarinos. Així, la intenció de l'IVC és aconseguir una paritat entre les llengües en què se subtitulen els films.

Les projeccions deixen els 35 mm i passen a ser digitals i el cicle de Carretera i Manta, amb films clàssics del gènere, tindrà continuïtat en setembre a la sala Berlanga, va indicar Hurtado. A més, com a complement, un col·lectiu postapocalíptic valencià farà una actuació abans de la projecció de Mad Max: fúria a la carretera, que servirà per a presentar el film de George Miller, va avançar el cap de programació de la Filmoteca.

La cartellera: del 28 de juliol al 27 d'agost

La Filmoteca d'Estiu tindrà lloc als Jardins del Palau de la Música, del 28 de juliol al 27 d'agost a les 22.30 hores. Els films es projecten en versió original. Començarà amb El cuirassat Potemkim, de S. Eisenstein, el divendres 28 de juliol. El 29, 30 i 31 de juliol es projectarà Vesprada per a la ira, de Raúl Arevalo; l'1 i 3 d'agost es veurà El raïm de la ira, de John Ford; el film de Todd Haynes, Carol, estarà en cartellera el 4 i 5 d'agost.

Els dies 6, 7 i 8 d'agost es podrà gaudir de Mad Max: fúria a la carretera, de George Miller; El diable sobre rodes, d'Steven Spielberg, es projectarà el 10 i 11 d'agost; de la cineasta Maren Ade es podrà veure Toni Erdmann el 12 i 13 d'agost; Una història vertadera, de David Lynch, arribarà a la pantalla els dies 14, 15 i 17 d'agost; l'oscaritzada La ciutat dels estels (La La Land), de Damien Chazelle, es veurà el dies 18, 19 i 20 d'agost; El dimoni de les armes, de Joseph H. Lewis, es projectarà el 21 i 22 d'agost, i, finalment, el 24 i 25 d'agost es passarà Weed-end, de Jean-Luc Godard, i la guanyadora de l'Oscar a Millor pel·lícula del 2016, Moonlight, els dies 26 i 27 d'agost posarà el punt final a aquesta edició.

Els preus de les entrades és de 3'5 euros i l'abonament per a 10 sessions és de 25 euros. A més les taquilles s'obriran a les 21 hores.