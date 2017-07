La Comissió municipal de Medi Ambient acorda demanar l'enderrocament del Sidi Saler

L'Ajuntament de València sol·licitarà al govern espanyol l'enderrocament de l'hotel Sidi Saler, un espai tancat i abandonat des de fa quatre anys. Així ho ha acordat la Comissió de Medi Ambient, que també insta el Ministeri de Medi Ambient a iniciar el procediment per a restaurar el cordó dunar en el lloc que ocupa actualment la construcció, segons ha informat el regidor de Govern Interior i Devesa-Albufera, Sergi Campillo, en acabar la reunió. Campillo ha recordat que diversos informes municipals –elaborats a petició de l'executiu central– han descartat de manera "contundent" la reobertura de l’hotel, ja que generaria danys mediambientals en la Devesa i l’Albufera i aniria en contra de la normativa de protecció del Parc Natural. "A més a més, és un hotel fora d’ordenació substantiva i, per tant, no cap que el Ministeri atorgue una nova concessió", ha expressat Campillo.

Així, des de l’Ajuntament, es dóna per fet que el govern encapçalat per Mariano Rajoy no atorgarà una nova concessió a l'hotel –situat en domini públic marítim-terrestre, i per tant, de competència estatal– i per això se sol·licita el seu enderrocament per a regenerar el cordó dunar de la platja del Saler. "Seria un escàndol monumental que el Ministeri no atenguera els informes municipals tan contundents", ha declarat Campillo.

Restauració paisatgística

A més a més, també s'ha aprovat traslladar a la Diputació de València la necessitat de regenerar l’espai de la Venda del Saler, que així com l'edifici de l'antic Sidi Saler, cada vegada està més deteriorat per la manca d'ús. La construcció està situada sobre el sistema dunar més proper al mar i on apareix la comunitat d'alhelí de mar, molt estrany a la Devesa. Per això, la Comissió de Medi Ambient ha aprovat realitzar les gestions oportunes amb la corporació provincial, propietària de la Venda de Bous, que permeten l'enderrocament de les edificacions, la neteja de la zona i la restauració de les àrees on s'assenta i de zones adjacents.

La Venda de bous del Saler s'assenta sobre la mallada del Garrofer i és d’un gran valor naturalístic, on es poden veure comunitats característiques de saladars (algunes espècies de Limonium i Juncus tenen la millor representació dins del Parc Natural de L'Albufera).

Les propostes estan recollides en una moció alternativa, presentada pel regidor Campillo, a una iniciativa del Partit Popular, que sols preveia la part de la Venda del Saler. La moció s’ha aprovat amb els vots a favor dels partits del Govern de la Nau i l’abstenció del representants del PP i Ciutadans.