La Generalitat presenta un pla energètic que preveu estalviar un 20% de consum el 2020

La Conselleria d'Economia ha presentat, aquest dijous, el Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020, que aposta per una "transició urgent cap a un nou model energètic més just i democràtic, eficient i compromès amb l'entorn" i que té com a objectiu aconseguir que el 16% del consum d'energia final provinga de fonts renovables i que, en l'horitzó del 2020, es reduïsca un 20% el consum energètic.



Així ho ha explicat, aquest dijous, el responsable del departament, Rafa Climent, qui, acompanyat per la directora general de l'Ivace, Júlia Company, ha advocat per un nou model "basat en les energies renovables i l'eficiència energètica", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.



Entre els principals objectius d'aquest pla està, a més, incrementar en 260 megawatts la potència elèctrica instal·lada provinent de sistemes d'autoconsum, millorar l'eficiència energètica final en un 1,5% interanual i reduir el consum energètic de la Generalitat en un 12%.

Estalvi previst d'emissions de 4.700 tones de CO2



Aquest pla compta amb quatre plans específics associats a cadascun dels objectius en els quals s'arrepleguen les directrius i principals mesures per a aconseguir-los. Així, el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica pretén reduir, el 2020, un 20% el consum energètic i el Pla d'Estalvi dels Edificis i Infraestructures de la Generalitat estableix nous objectius d'estalvi en edificis de l'Administració autonòmica.



El Pla d'Energies Renovables preveu aconseguir una producció elèctrica amb energies renovables de 5.963 gigawatts hora, el 2020, i aconseguir que el 50% de tota la potència elèctrica del país tinga un origen renovable, mentre que el pla d'Impuls a l'Autoconsum planteja mesures de suport a particulars, empreses i entitats.



En total, segons ha explicat Company, el pla "preveu un estalvi total d'energia de 1.390 milions de tones equivalents de petroli i evitarà l'emissió a l'atmosfera de més de 4.700 tones de CO2", ha destacat.