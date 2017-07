Educació respon al TSJ que ja ha fet efectiva la cautelar aturant el desplegament del Decret de Plurilingüisme

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha respost al Tribunal Superior de Justícia, que aquest dijous ha traslladat al departament que dirigeix Vicent Marzà una comunicació en què pregunta per les mesures adoptades per a fer efectiva la suspensió cautelar del Decret de Plurilingüisme així com la persona responsable de la Conselleria de fer complir la resolució judicial del passat mes de juny.

Segons fonts de la Conselleria, l'Advocacia de la Generalitat està preparant un informe que es remetrà a la secció quarta de la Sala contenciós administrativa del TSJ que provarà les mesures que Educació ha adoptat per a fer efectiva la suspensió cautelar de l'aplicació del Decret de Plurilingüisme.

D'acord amb les explicacions de les mateixes fonts, Educació ja va adoptar les mesures necessàries per a "complir" amb la resolució del TSJ i, en aquest sentit, recorden a l'alt tribunal que, des del moment de la confirmació de la suspensió cautelar, totes les actuacions de la Conselleria s'han pres per a complir amb l'acció de la justícia. Així doncs, des de la Conselleria que dirigeix Vicent Marzà, s'assenyala que cap de les ordres fan referència al suspés Decret de Plurilingüisme, com és el cas del Decret de Currículum de Primària. Tampoc la distribució del professorat destinat al Pla d'Actuació per a la Millora té entre els requisits el nivell de plurilingüisme del centre i el mateix ha passat en la selecció del professorat per a les estades d'aprenentatge de llengües a Regne Unit i Irlanda d'aquest estiu.

A més, la normativa del Decret de Plurilingüisme no s'està desplegant en ordres. Exemple que s'han adoptat mesures cautelars per a no aplicar el Decret fins que la justícia no resolga el fons de la qüestió és que no s'està determinant el desenvolupament de les certificacions, expliquen les mateixes fonts, que recorden que, en les instruccions d'inici de curs d'Infantil i Primària que es publiquen aquest dijous al DOGV, no hi ha cap referència al Decret de Plurilingüisme.