Ribó i Colau exigeixen prioritzar el Corredor Mediterrani en una cimera històrica entre València i Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el de València, Joan Ribó, han signat aquest dijous el 'Manifest de Barcelona i València per l'Eix Mediterrani', on reclamen, conjuntament, al govern espanyol que prioritze les infraestructures ferroviàries del Corredor Mediterrani.

"Hui és un dia històric que ha tardat massa a arribar. Es corregeix així una anomalia, que és la falta de col·laboració entre Barcelona i València en un tema a què se li ha donat l'esquena massa anys", ha afirmat Colau abans de signar el manifest.

Ribó ha descrit el pacte com l'inici d'una nova etapa en els vincles entre les dues ciutats i ha mostrat la "profunda satisfacció que té València d'estrènyer unes relacions que sempre es veien entelades, que no estaven relacionades amb una posició lògica". L'alcalde de València ha reivindicat que aquesta connexió "és clau per a l'economia i la sostenibilitat d'ambdues ciutats i dels dos territoris", al mateix temps que "suposa un focus dinamitzador per a tot l'Estat".

El document s'adreça al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, a qui demanen avanços en aquesta infraestructura establint com a prioritats la substitució de la via única existent entre Vandellòs i Tarragona i la conversió a l'ample internacional del traçat des de Barcelona fins a Algesires. Altres dues mesures que demanen que consideren prioritàries són la connexió dels ports de Barcelona, Tarragona, Castelló, Sagunt, València, Alacant i Algesires amb la xarxa ferroviària i també que s'adapte la capacitat de la xarxa perquè puguen conviure els trens de rodalies amb els de mercaderies.

Així mateix, els primers edils fan dues peticions específiques per a les ciutats: a Barcelona, acabar l'estació de la Sagrera com a punt neuràlgic de connexió del Corredor en la ciutat i, per a València, la conversió de l'Estació del Nord en una estació de pas, ja que actualment les vies estan configurades com a terminal i aquesta circumstància redueix la seua capacitat.

Per tot açò, la declaració aposta per una coordinació que permeta una "retroalimentació" entre la xarxa transeuropea, la mobilitat sostenible metropolitana i regional i el trànsit intercontinental marítim. El manifest crida a "superar les disfuncions entre el trànsit de mercaderies i de passatgers, com ocorre en els trams entre Sagunt i València".

Ciutats germanes i "corredor d'idees"

El pacte va més enllà de la infraestructura ferroviària, ja que ambdues ciutats s'han proposat "reforçar encara més els vincles que uneixen Barcelona amb València perquè dialoguen com a ciutats germanes", ha dit Colau, inscrivint la col·laboració com una de les conseqüències que tots dos siguen 'Municipis pel Canvi'.

S'han proposat crear un altre corredor més simbòlic, d'"idees, experiències i innovació", que unisca Barcelona i València en el compromís per la justícia social i el medi ambient. Per a açò, han establit una agenda d'afers comuns, que inclouen el municipalisme, el turisme, l'ocupació i l'habitatge. Tot i això, el ferrocarril serà l'assumpte prioritari i per aquest motiu s'ha creat una comissió de seguiment que vetllarà pel seu compliment.

Així mateix, Ribó i Colau tenen previst sumar totes les ciutats de l'eix Mediterrani amb una xarxa que incloga a les ciutats de l'altre costat dels Pirineus i volen fer unes jornades de treball amb municipis i entitats empresarials, sindicals i socials d'aquesta zona per a abordar els reptes que tenen per davant.

València, seu de la reunió amb alcaldes francesos i espanyols

La pròxima cita a la qual Colau i Ribó s'han emplaçat se celebrarà a València, on abans de finalitzar l'any es reuniran alcaldes de diversos municipis espanyols i francesos per on transcorre aquest eix ferroviari transfronterer.