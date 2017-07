Els grans empresaris valencians solten la llengua amb els ministres del PP

L'acte organitzat per l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) per a fer balanç de l'estat de les obres, els projectes i els oblits del Corredor Mediterrani, que ha d'unir Algesires amb la frontera catalana amb França, va demostrar que els grans capitalistes ja no es refien de les promeses ministerials respecte dels compromisos adquirits pel govern espanyol i, menys encara, dels terminis anunciats per a l'acabament de les obres.

El primer lliurament de l'informe semestral al voltant de l'estat de la infraestructura va fer palés, a més, que aquesta malfiança ha derivat en ironia i, fins i tot, sarcasme quan es tracta de parlar dels ministres encarregats de les obres, és a dir, els ministres de Foment.

Es dóna el cas que, des de fa cinc anys i mig, aquest negociat es troba en mans de polítics del PP. L'actual presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor, va ocupar el càrrec durant la primera legislatura de Mariano Rajoy. Íñigo de la Serna va recollir el testimoni i, com ell mateix va admetre, es va trobar amb un desert pel que fa a projectes d'infraestructures per al País Valencià. Quan es va conéixer que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) deixaven sota mínims les inversions, les forces polítiques valencianes –inclosos PP i Ciutadans (Cs)–van reaccionar amb indignació.

Les instruccions de les direccions espanyoles del dos partits per tal que es rebaixara el discurs reivindicatiu i les promeses de millora del ministre, sobretot en l'espenta al Corredor, van fer que la febre es reduïra. Els empresaris van reconéixer, ahir, que amb Íñigo de la Serna la situació havia millorat.

El president de la Fundació Pro-AVE, Federico Félix, ara reconvertit de la reivindicació de l'alta velocitat a Madrid a l'Espanya circular, va fer bo De la Serna blasmant la seua predecessora, Ana Pastor. "El nou ministre és una persona totalment diferent de la ministra que teníem abans i que ens deia coses que no complia mai o quasi mai", va recordar a un auditori on destacava el president de Mercadona, Juan Roig.

Félix, un dels empresaris més propers al PP durant els 20 anys d'hegemonia d'aquest partit a la Generalitat, és partidari ara de "donar la tabarra" i, fins i tot, mossegar" per tal de pressionar perquè es complisquen "els compromisos i les dates".

L'acte, celebrat a l'hotel SH Valencia Palace, estava encapçalat pel president d'AVE, Vicente Boluda, qui va ironitzar sobre el discurs "polític" de Félix i, a les preguntes d'un periodista sobre les garanties de compliment de les promeses dels polítics, va respondre que tenien "la seua paraula". Davant l'evidència que també havien tingut abans la paraula d'Ana Pastor, Boluda va rematar la defensa de l'argument de la diferència amb De la Serna amb un argument tècnic. "Almenys aquest sap de què va perquè és enginyer. L'altra, com que era metgessa, doncs no en sabia molt", va concloure el navilier.