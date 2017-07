El Consell inicia el seu quart seminari de govern a Ademús

El president de la Generalitat, Ximo Puig, juntament amb la resta de membres del Consell, inicia aquest divendres, 21 de juliol, el Seminari de Govern - Estiu 2017 a Ademús, el quart que celebra l'executiu valencià després dels de Morella, Torrevella i Sagunt. El principal objectiu d'aquestes jornades de treball, que es perllongaran fins a diumenge que ve, és avaluar i fer balanç de la gestió duta a terme pel Consell durant els últims sis mesos i, al mateix temps, establir les noves prioritats per al pròxim semestre, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

D'aquesta manera, els membres del govern autonòmic es reuniran per a posar en comú i actualitzar els compromisos adquirits pels seus departaments en l'anterior Seminari de Sagunt, celebrat l'hivern passat. Açò permetrà determinar quins s'han dut a terme i quins estan en procés d'execució, així com plantejar noves mesures per a impulsar l'acció de govern. A Ademús, s'estudiaran mesures per a incrementar l'eficàcia de l'administració autonòmica en el marc dels objectius polítics fixats per l'Acord del Botànic, la qual cosa contribuirà a desenvolupar-los de forma òptima, han destacat.



Programa de treball

Les activitats del Seminari de Govern - Estiu 2017 s'iniciaran aquest divendres a la vesprada amb una reunió de treball al col·legi públic Racó d'Ademús en la qual participaran tots els consellers. Prèviament, aquest matí, el ple del Consell celebrarà la reunió setmanal al Molí de la Vila d'Ademús, després de la qual el president de la Generalitat visitarà la cooperativa Vircoop CV i realitzarà una visita institucional a aquest municipi del Racó d'Ademús.

Demà dissabte es reprendran les jornades de treball del Consell, que es completaran amb una visita institucional al municipi de Cases Altes i amb una reunió amb la Mancomunitat de Municipis del Racó d'Ademús, per a abordar qüestions relacionades amb la despoblació, que se celebrarà en aquesta mateixa localitat i a la qual també assistirà la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra. De vesprada, es realitzarà una altra visita institucional al municipi de Castellfabib.

Les conclusions del Seminari de Govern - Estiu 2017 es presentaran el diumenge de matí en una roda de premsa que oferiran el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta, Mónica Oltra, al Molí de la Vila d'Ademús.