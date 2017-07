La Unió Musical de Dolors guanya la secció tercera del Certamen de Bandes de València

La Unió Musical de Dolors va ser la guanyadora de la secció tercera del Certamen Internacional de Bandes 'Ciutat de València' (CIBM) que va tindre lloc dijous al Palau de la Música. Els del Baix Segura van aconseguir un total de 364,5 punts, amb què es van erigir triomfadors en aquesta categoria.

La Banda Sinfónica Obra Salesiana del Niño Jesús de Botogá va quedar en segon lloc amb un total de 310,5 punts, mentre que la Asociación Musical 'La Inmaculada', d'Arroyo del Ojanco (Jaén), va col·locar-se en tercer lloc amb 308 punts.

La dotació dels premis per a la secció tercera ha sigut de 3.000 euros per a la guanyadora, 1.500 euros per a la segona i 1.000 euros per a la tercera.