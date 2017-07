CCOO PV considera "poc ambiciós" el Pla d'Energia Sostenible del Consell

CCOO PV considera necessari un major impuls de les energies renovables per part de la Generalitat pel nínxol d'ocupació que poden crear i pels efectes beneficiosos en els àmbits social i mediambiental. Així ho indica el sindicat en un comunicat després de conéixer el Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020, presentat ahir per la Conselleria d'Economia.

La central sindical qualifica el pla de poc ambiciós, ja que l'objectiu del 26% de producció elèctrica a través d'energies renovables és insuficient si es compara amb altres autonomies, com per exemple Castella-la Manxa, que en 2015 va aconseguir un coeficient de cobertura del 99,46% de la demanda bruta d'energia.

A més, el sindicat apunta que no es podrà complir l'objectiu 20/20/20 de la Unió Europea de reduir un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle, ja que el pla no introdueix cap objectiu sobre aquest tema ni fa cap referència a l'esborrany de decret del Consell que regula el control d'emissions d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

Manca de participació en l'elaboració del pla

La secretària de Salut Laboral i Medi Ambient de CCOO PV, Mila Cano, desaprova que el sindicat no haja participat en l'elaboració del pla, ja que incideix en aspectes com ara els plans de mobilitat, els plans de gestió energètica, els programes de formació o el volum d'ocupació verda que pot comportar per als pròxims tres anys.

Un dels punts principals de la iniciativa presentada pel Consell, la participació de les renovables en el 16% sobre el consum final brut d'energia per a 2020, tampoc aconsegueix l'objectiu de la UE, que fixa un mínim del 20%, segons el sindicat. No obstant això, la responsable de Medi Ambient de CCOO PV valora l'esforç d'inversió que està realitzant la conselleria per a intentar aconseguir l'objectiu europeu, “atés que les dades de partida de 2014, segons l'IVACE, estaven xifrades en el 7,5% del total de l'energia produïda”.