Un regidor de Guanyar Alacant, al PP: "Perseguit el castellà? Ací l'única discriminació la pateix el valencià"

El Decret de Plurilingüisme s'ha convertit en una batalla política al sud del País Valencià entre el Partit Popular i els partits que donen suport al govern de la Generalitat Valenciana. La principal mostra de les divergències polítiques és el recurs que va interposar la Diputació d'Alacant contra la norma elaborada per la Conselleria d'Educació que ha aconseguit aturar, de manera cautelar, el decret.

La mateixa estratègia del PP de la Diputació d'Alacant de demonitzar el decret és la que ha seguit el grup municipal popular a l'Ajuntament d'Alacant. En el ple del passat mes de març, la portaveu adjunta del PP, María del Carmen de España, va carregar contra el Decret de Plurilingüisme i els partits que donen suport al govern per haver elaborat una norma "que no representa els valencians sinó una minoria sectària". De España, en l'ús de la paraula durant el ple, va definir el decret suspés, ara, de manera cautelar, com una "discriminació, un xantatge, una vulneració de drets, que divideix la societat sense necessitat, que genera crispació, manipula i crea confusió", alhora que va acusar els representants del PSPV, Compromís i Guanyar Alacant de no "representar els valencians". "Ni tan sols representen els alacantins. Són una minoria sectària a què l'enginyeria electoral ha donat l'oportunitat de governar. I, efectivament, no ho fan per a tots, sinó per als seus interessos polítics", va assegurar la regidora del PP.

Vídeo:

guanyar-alacant.mp4 bitrate 596 kb/s height 360 duration 00:04:32.73 fps 15 width 640 originaldate 2017-07-21T10:02:15.000000Z durationBySeconds 272

Davant aquestes acusacions, el regidor de Guanyar Alacant, Daniel Simón –responsable de l'àrea de Cultura– va prendre la paraula per a contestar l'edil popular, a qui va invitar a "formar-se" i deixar de "crispar els pares amb mentides". Simón va començar la seua intervenció recordant les paraules d''Ovidi Montllor –"Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense en valencià. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense– per a tot seguit mostrar la seua indignació perquè la regidora del PP afirmara que el castellà està "perseguit" per culpa de les actuals polítiques educatives de la Generalitat i vincule el Decret de Plurilingüisme amb l'independentisme català.

"Discriminació al castellà a la Comunitat Valenciana i a Alacant? Ací l'única discriminació que s'exerceix és contra les persones que elegeixen expressar-se en valencià", assegura visiblement enutjat Simón. "No conec cap sentència de gent a la qual no se li permet expressar-se en castellà però al contrari [en al·lusió al valencià], n'hi ha a milers", assegura.

"El PP va pagar amb diners públics un estudi que porta 15 anys guardat en un calaix. I eixe estudi, pasmeu-vos, revela que la gent que estudiava en valencià parlava millor castellà i anglés. Volen que els seus fills parlen millor anglés? Doncs que dominen dues llengües, les dues llengües oficials d'ací", relata un Daniel Simón, que invita els regidors del PP a "formar-se" i deixar que siguen els "pedagogs i els filòlegs" els que diguen com s'han "d'aprendre les llengües". "Jo, quan a casa es trenca una canonada, telefone un fontaner", assenyala Simón, fent un paral·lelisme amb l'educació i el Decret de Plurilingüisme.

Simón acaba la seua intervenció reiterant que el castellà no està "perseguit" ni "discriminat" al País Valencià i recorda que ell sí que ha patit la discriminació de vegades per parlar en valencià. "Jo sóc un regidor que s'ha expressat de vegades en valencià en un acte públic i he sofert xiulits i discriminació per parlar en una llengua que també és de la meua terra". "S'imaginen vostés al regidor de cultura de París xiulat a París per parlar en francés? Doncs això és el que està passant ací. I vostés em parlen de discriminacó del castellà? Vinga, per favor!", retreu un enfadat Daniel Simón a la bancada del PP.