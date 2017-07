La Diputació de València no dóna opció a Lo Rat Penat: o respecta l'AVL o no rebrà subvencions

Lo Rat Penat "haurà de respectar la normativa de l'AVL" com a condició sine qua non si vol rebre subvencions de la Diputació de València. Així resol el conflicte el diputat de Cultura, Xavier Rius, després de la reunió que va mantindre aquesta setmana amb el president de l'entitat secessionista, Enric Esteve. "Poden parlar el que vulguen i seguir la normativa que vulguen", afirma el responsable polític, a aquest diari, però "la publicitat externa de les activitats que facen ha de estar en valencià normatiu".

Enric Esteve i Vicente Boluda, un membre de la Junta de Govern de Lo Rat Penat, van acudir a les dependències de la Diputació per a trobar-se amb Xavier Rius després que l'àrea que dirigeix aquest denegara una subvenció que ascendia als 112.000 euros. Amb la trobada, això no obstant, el diputat també pretenia desmentir les afirmacions que havien fet des de Lo Rat Penat, els quals havien afirmat que ni el diputat ni altres dirigents de Compromís no els volien rebre, explica Rius.

Les ajudes adreçades a subvencionar activitats culturals s'havien convocat el 2016, després que es canviaren les bases per a introduir criteris objectius i de lliure concurrència. Les modificacions, fetes per a dotar el procés de més garantia, van ser aprovades en la Junta de Govern del passat mes de maig del 2016 i, aleshores, van ser aprovades per unanimitat i cap grup polític va fer cap al·legació, recorda el diputat.

Els tècnics de la Corporació van fer les valoracions de cadascuna de les candidatures i malgrat que, en un primer moment, va ser concedida la subvenció a Lo Rat Penat, un informe posterior de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació va fer constar que la sol·licitud de l'entitat incomplia la clàusula de les bases on es demana als candidats que reben ajudes que complisquen el requisit lingüístic seguint els criteris de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

La Diputació va remetre un escrit a l'entitat informant dels motius tècnics d'aquest incompliment de les bases, uns arguments que Lo Rat Penat no vol acceptar, com així li va fer saber Enric Esteve al diputat. "Ells ho rebutgen –afirma Rius– però no podem saltar-nos les bases. El que no faré és cometre una il·legalitat perquè no les accepten. Si no estan d'acord, que impugnen les bases i que diga un jutjat si és legal o no".

A Lo Rat Penat no li "sembla just", apunta el diputat, que altres col·lectius com ara ACPV o Ca Revolta, entre d'altres, reben subvencions per les activitats culturals i l'entitat secessionista, no, tot i fer també activitats culturals, tal com recorda Rius que van argumentar en la reunió. Per a dur a terme les seus activitats "poden parlar com vulguen i seguir la normativa que vulguen", apunta Rius. Ara bé, "si ells pretenen rebre subvencions pel morro", afegeix, "la comunicació i la publicitat externa (com ara la cartelleria) han de seguir la normativa de l'AVL" perquè és l'entitat que fixa la llengua, segons recull l'Estatut.

Per altra banda, Lo Rat Penat lamentava la tardança en la resolució de l'expedient, una demora que, segons afirma Xavier Rius, es deu "únicament i exclusivament a la seua tramitació per part d'Intervenció", addueix el diputat. A més, quan s'ha solucionat el tràmit administratiu, el diputat els ha lliurat una còpia per escrit als representants de Lo Rat Penat.

Visita al fons patrimonial

A l'àrea de Cultura de la Diputació "ens han arribat queixes d'estudiants als quals no se'ls ha permés entrar als fons bibliogràfics", apunta, un fet que també neguen. "Tenen una biblioteca i un fons patrimonial important", assegura Rius, amb llibres de l'època en què es feien els cursos de Valencià de Carles Salvador, textos que no contradiuen la unitat de la llengua i amb els quals el diputat reconeix haver-se tret els primer títols en llengua pròpia.

Durant la reunió, el diputat i el president de Lo Rat Penat van acordar que deixaran accedir-hi Rius, de manera que visitarà entre setembre i octubre la seu del carrer Trinquet de Cavallers per a conéixer els fons bibliogràfic i patrimonial.