Educació amplia a 13.000 les places d'oposicions als cossos docents

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport proposarà a la Comissió Tècnica de Seguiment d'Oferta Pública la convocatòria de 13.000 places de lliure accés als cossos docents fins a 2021. D'aquesta manera s'oferiran 3.000 places per a Infantil i Primària a 2018 i 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents per a 2019.

L'any 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents, i l'any 2021 hi haurà 2.500 places més per a Infantil i Primària respectivament. Aquest augment de places lliures que s'ofereixen per oposició són conseqüència de les diferents negociacions que ha dut a terme la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i la resta de departaments d'Educació de les comunitats autònomes amb el Ministeri, per tal d'assegurar una millor consolidació i estabilitat de plantilles docents després de les retallades patides els últims anys per part de l'antic govern.

Segons el conseller Vicent Marzà "de la proposta inicial de places per a oposicions que vam fer, hem aconseguit quasi quadruplicar l'oferta i això la Generalitat ho fa efectiu donant prioritat a un tema com és l'estabilitat de les plantilles en Educació. Aquesta és una bona mostra de quines són les prioritats del Govern del Botànic i de la nostra voluntat de treballar per una educació de qualitat per al nostre alumnat, de millorar les condicions laborals del professorat i de revertir les retallades de l'antic govern en matèria educativa. L'antic govern va tirar al carrer 5.000 docents, nosaltres n'hem recuperat ja 4.000 i ara programem oposicions per a ocupar 13.000 vacants de forma estable".

L'acord al qual s'ha arribat amb el Ministeri d'Educació preveu l'oferta de vacants per a cobrir el 100% de taxa de reposició de places per motius com ara jubilacions o defuncions, tal com ja estava pactat. "A açò s'afegeixen dues mesures més que hem aconseguit pactar i que són l'oferta de vacants anteriors a 2005 i la possibilitat de consolidar el 90% de places que han estat vacants durant tres anys consecutius i han estat cobertes temporalment", ha explicat el secretari autonòmic d'Educació i Investigació, Miquel Soler.

Amb aquest calendari, Educació convoca les places de manera concentrada perquè els aspirants tinguen més oportunitats, més temps per a preparar-se i saber en previsió fins a 2021 quantes places i de quines especialitats es convocaran.

Per a 2018, s'ha proposat convocar places de lliure accés d'Infantil i Primària distribuïdes de la següent manera: 975 d'Educació Primària, 675 d'Educació Infantil, 500 d'Audició i Llenguatge, 400 d'Anglés, 180 d'Educació Física, 150 de Música i 120 de Pedagogia Terapèutica.

Pel que fa a la convocatòria de 2019, destinada a cossos de professorat d'Ensenyament Secundari i altres especialitats, s'ha determinat proposar places per a professorat de Secundària, professorat tècnic d'FP, professorat d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i de professorat d'Arts Plàstiques i Disseny.

D'aquesta manera, la Conselleria d'Educació pretén donar major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d'un major nombre de personal funcionari de carrera i aquest, al seu torn, podrà optar a destinacions definitives.