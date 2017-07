L'Agència Antifrau tindrà un pressupost d'1,5 milions

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el pressupost de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció a la Comunitat Valenciana per a 2017. L'organisme, acabat de crear per una llei de les Corts i dirigit per Joan Llinares, està dotat enguany amb 1,5 milions d'euros, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat.

L'Agència Antifrau té com a finalitat prevenir i eradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i impulsar la integritat i l'ètica pública. A més, entre els seus objectius també figura el foment d'una cultura de bones pràctiques i de rebot del frau i la corrupció en el disseny, execució i avaluació de polítiques públiques, així com en la gestió dels recursos públics.

Partida independent en el pressupost de les Corts

La llei 11/2016, de 28 de novembre, de creació d'aquesta entitat, preveu que la dotació econòmica per al funcionament de l'Agència constituirà una partida independent en el pressupost dels Corts. Amb aquest objectiu, l'adreça de l'Agència elaborarà i aprovarà el seu pressupost perquè siga integrat en els comptes de la Generalitat.

El passat 12 de juliol, l'Agència va remetre a la Taula dels Corts el seu projecte de pressupostos per a 2017 i el Consell ha habilitat l'estructura orgànica i funcional en els Pressupostos de la Generalitat per a incloure aquesta dotació.