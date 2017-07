Mónica Oltra, sobre el plurilingüisme: "La cautelar del TSJ s'està aplicant des del minut zero"

“Els pares, les mares i els xiquets estan de vacances. Els curs començarà amb normalitat. L'únic que està creant polèmica és el PP, que en qüestions educatives no ix molt ben parat”. La vicepresidenta del Consell ha volgut tranquil·litzar tots aquells que temen que la suspensió del Decret de Plurilingüisme puga afectar el proper curs lectiu que comença al setembre.

Mónica Oltra ha negat que hi haja “alarma social” entre els pares i ha assegurat que la norma suspesa no s'està aplicant, en resposta al requeriment del Tribunal Superior de Justícia (TSJ), que ahir va donar cinc dies a la Conselleria d'Educació perquè explicitara qui és el responsable de l'aplicació de la mesura cautelar.

La també consellera de Benestar Social ha aclarit que el TSJ no ha preguntat per si s'està aplicant la suspensió, sinó que “ha demanat com s'està aplicant”. La resposta al tribunal arribarà amb un informe que l'Advocacia de la Generalitat està elaborant alhora que redacta el recurs perquè es revoque la mateixa cuatelar.

Respecte del compliment de la interlocutòria del TSJ, Oltra ha posat com a exemple que els professors que estan viatjant a l'estranger per a perfeccionar els coneixements d'anglés ho estan fent no en aplicació del Decret de Plurilingüisme, sinó a l'empara d'una altra normativa.

Centres concertats

Preguntada per si la Conselleria d'Educació hauria de demanar una rebaixa en la fiança que el TSJ sol·licita al centres a qui ha tornat el concert de les unitats suprimides, la vicepresidenta ha explicat que “el cost de la fiança es correspon amb els cost del concert” i és la garantia que la “Generalitat siga compensada en cas que la interlocutòria es revoque”.

Oltra s'ha queixat que el sistema públic té places per als alumnes que ara ingressaran en les unitats concertades. “Tenim places públiques i ara, doncs, hem de pagar el doble”, ha assegurat.