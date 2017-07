Ribó retrau a Grezzi el tuit sobre la mort de Blesa i Oltra diu que el Consell "no posa límits a l'humor"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha admès aquest divendres que no li han agradat els tuits de l'edil responsable de l'àrea de mobilitat en l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezi, sobre la mort de l'expresident de Caja Madrid Miguel Blesa. "No em semblen positius i ho vull dir amb molta claredat. A mi els meus pares em van ensenyar que als morts se'ls havia de respectar i, per tant, no em semblen positius", ha assenyalat.



Així ho ha indicat Ribó als mitjans de comunicació, en ser preguntat pels missatges en Twitter que va publicar Grezzi en els quals es referia a la mort de l'expresident de Caja Madrid Miguel Blesa en els quals va apuntar: "El saqueig espanyol està unit a l'ús de l'escopeta: La caça (Carlos Saura), L'escopeta nacional (Berlanga)" i ho acompanya amb l'etiqueta #Blesa i dos cartells de les pel·lícules esmentades.



Sobre aquest tema, Ribó ha indicat que aquest mateix divendres ha parlat amb l'edil i li ha apuntat que aqueixos missatges no li semblen "positius". "Ho vull dir amb molta claredat. A mi els meus pares em van ensenyar que als morts se'ls havia de respectar i, per tant, no em semblen positius", ha puntualitzat. No obstant açò, ha indicat que les declaracions de Grezzi "no són en cap moment insultants, formen part de les seues manifestacions personals i en cap moment estan vinculades a l'Ajuntament". "Que a mi no m'agraden és clar, però no pense prendre cap mesura de cap tipus perquè pense que no toca", ha assenyalat Ribó.



Al seu judici, cadascun té "els seus plantejaments i la seua llibertat personal" independentment que a ell li agraden o no. En qualsevol cas, ha reiterat que han sigut unes manifestacions que no li han agradat perquè "quan una persona ha mort el que s'ha de fer és com fa la justícia i, a partir d'ací, tenir en compte si els possibles hereus ha de pagar el que han de pagar", ha resolt.

Mónica Oltra: "Si el Consell haguera de compartir l'humor de qualsevol càrrec públic, podríem programar aquestes rodes de premsa a les 17 hores"

Per la seua banda, la vicepresidenta i portaveu del govern valència, Mónica Oltra ha ironitzat al voltant de la pregunta al voltant de l'opinió que el Consell té dels missatges humorístics que els càrrecs públics llancen a les xarxes, en referència a la piulada del regidor de València Giuseppe Grezzi sobre la mort de l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, d'un tret al cor, tot relacionant-la amb pel·lícules clàssiques –La caza i La escopeta nacional– on es barregen la les caceres i la política.

"Si el Consell haguera de compartir l'humor de qualsevol càrrec públic, podríem programar aquestes rodes de premsa a les 17 hores", ha dit Oltra. Tampoc no hem valorat el sentit d'humor de Rafael Hernando, "que va esmentar la mort de Rita Barberà per a demanar la dimissió d'aquesta vicepresidenta", ha conclòs Oltra.