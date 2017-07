El PP paga a Fira València 9 anys després i per ordre judicial el congrés que va donar el lideratge a Rajoy

El PP ha fet efectiu el pagament de 625.000 euros pel deute contret amb Fira València per la celebració del Congrés Nacional del partit del 2008, en el qual Mariano Rajoy va ser designat candidat a la presidència del Govern, segons ha anunciat l'alcalde de València i president del patronat de la institució firal, Joan Ribó.

El jutjat de primera instància número 1 de Madrid va condemnar el Partit Popular a abonar 568.511 euros a Fira València, amb els interessos corresponents, per la cessió del recinte el juny del 2008.

El cap de govern municipal, Joan Ribó, ha manifestat la seua "satisfacció" perquè "s'ha aconseguit que el PP retorne els diners que devia a la Fira". "Són 625.000 euros que el partit de Rajoy per fi retorna als valencians, després que el PP s'haja vist encerclat per la justícia", ha agregat.

"Vam vindre a governar València des de l'eficàcia i l'honradesa, pensant en les persones i en tots els barris. I vam dir als valencians que no ens aturaríem fins que els anteriors governants, que van robar o van malbaratar els diners públics, retornaren fins a l'últim cèntim", ha asseverat Ribó.

L'alcalde ha agregat: "Estem acostumats a veure com cada acte de partit que va organitzar el PP està esguitat per l'aprofitament il·lícit dels béns públics o per trames corruptes com la Gürtel. Que retornen els diners ja. I, si no ho fan, continuarem sent nosaltres els que els obliguem a ells: investigant, destapant la seua corrupció i anant als tribunals perquè ho facen, com hem fet fins ara".

Jose Muñoz (PSPV): “Ara que tornen el que han robat”

El diputat del PSPV, Jose Muñoz, ha mostrat la seua satisfacció després de conéixer que el PP ha abonat el deute i ha instat el PP “que continue en aquesta línia d'esmenar errors i, ara que s'ha animat, que torne als valencians i valencianes tot el que ha robat”.

“La societat valenciana, en el seu conjunt, els estaria eternament agraïda”, ha assenyalat el dirigent socialista, qui ha lamentat que haja estat necessària una sentència judicial perquè el PP haja satisfet el seus deutes amb la institució valenciana. “Açò solament demostra que durant 20 anys s'han sentit per damunt del bé i del mal. Però, eixe temps s'ha acabat i han de fer front als seus deutes com qualsevol ciutadà”, ha assegurat Muñoz.