El darrer Colp a Colp de la temporada el protagonitzen els campions de Copa

L'últim programa abans de les vacances estivals, el número quaranta de la segona temporada de Colp a Colp, el número 65 del total, arriba farcit de notícies de l'actualitat del món de la pilota.

Al principi del programa podreu escoltar el sumari i, posteriorment, començarem amb el repàs del món professional, on vos contarem qui ha guanyat la X Copa d’escala i corda i també qui ha vençut en la III Copa de Raspall. A més, tindrem declaracions en exclusiva de Puchol II i Dorín, flamants guanyadors de la Copa. Així mateix, vos parlarem d’alguns dels trofeus que es juguen a estiu, com ara el del Vila-real CF i el del Tio Pena.En la secció de tecnificació vos narrarem com va iniciar la Lliga juvenil de tecnificació de raspall. En l’espai amateur, vos contarem qui són els finalistes de l’Autonòmic de galotxa i qui va guanyar l’Autonòmic de Frontó per parelles.Com no podria ser d'una altra manera, tindrem també la cèlebre secció de vocabulari, on presentarem una nova expressió del ric lèxic de la pilota amb la veu de Sergi Durbà. Concretament, en aquest programa, parlarem del terme "l’olla està plena". En la secció cultural, entrevistarem Elvira, presidenta del CPV Tavernes Blanques, perquè ens conte com serà l’Eurojove de Pilota a mà.Recordeu que podeu seguir Colp a Colp ai a, on podreu assabentar-vos de totes les novetats del programa.Així mateix, el programa, com sempre, serà emés per Ràdio Godella 98.0 FM i Ràdio Manises 105.7 divendres a les 13.30 hores. Dissabte, a les 14 hores, es podrà tornar a escoltar a Ràdio Godella. A més a més, també el podreu seguir a Ràdio Terra divendres a les 17h i a Ràdio Aktiva (107.6 en l’Alcoià i 98.2 en la Vall d’Albaida), el mateix dia, a les 14 hores. I, per descomptat, també podreu escoltar aquest Colp a Colp i la resta a la nostra web especialitzada: