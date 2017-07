L'Ajuntament de València millorarà l'equipament dels barris amb l'augment del pressupost

L'Ajuntament de València ha augmentat el seu pressupost del 2017 en 57,5 milions d'euros, un 7,3% més, que destinarà a l'amortització de deute i inversions financerament sostenibles, com ara la renovació d'enllumenat, millores en carrers i escoles municipals, en el barri del Cabanyal, el Parc Natural de l'Albufera i equipament per a la Policia Local, entre altres qüestions.

Així ho ha anunciat l'alcalde València, Joan Ribó, en roda de premsa, acompanyat pel regidor responsable de l'àrea d'Hisenda, Ramón Vilar, els quals han detallat que 42 milions procedeixen de romanents de tresoreria del 2016; 3,2 milions del Fons de Cooperació de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, i 12,3 milions de la reducció dels interessos de demora, l'estalvi dels interessos de préstecs i del fons de contingència.

Ribó ha explicat que aquesta quantitat s'ha distribuït "per consens" entre les diferents regidories després de mantindre tres reunions de treball. A més, ha destacat la col·laboració entre administracions per a aconseguir fons i la "bona gestió" de l'executiu municipal perquè "els diners no ixen d'una màquina". Concretament, ha detallat que els 42 milions procedents del romanent de tresoreria del 2016 es destinaran a inversions financerament sostenibles i a amortitzar deute perquè així ho marca la llei. "Aquesta quantitat la dediquem al que podem per llei i no al que ens agradaria", ha indicat Ribó.

D'aquesta manera, 2,8 milions aniran a renovar l'enllumenat públic, cosa que permetrà un estalvi del 85% del consum; 2,5 milions per a un centre d'interpretació en la alquería del Moro; 800.000 euros per a la renovació de les naus de Ribes; 400.000 euros es destinaran a la remodelació de jardins de la ciutat, i 2,2 milions per a millores urbanístiques en tots els barris, com ara l'adequació de calçades, bolardos o passarel·les, així com per a escoles municipals.

D'igual manera, el consistori preveu destinar 1,5 milions per al Parc natural de l'Albufera; un milió per al col·lector nord i 360.000 euros per al Cabanyal; un milió d'euros per a instal·lacions esportives; 3,2 milions per a la mobilitat urbana, com ara la renovació de parades d'autobús, el projecte del pàrquing de Bruixes i el carril bici. També s'invertiran 800.000 euros en sistemes informàtics de l'ajuntament, 370.000 euros en equipaments de la Policia Local i 400.000 euros en el Museu faller, els de la Setmana Santa Marinera i el Corpus.

D'altra banda, Ribó ha explicat que els aproximadament 15 milions restants que no corresponen a romanents de tresoreria s'utilitzaran per a despesa corrent, habitatge social, centres d'ocupació, una sentència i convenis de l'EMT. A més, 5,5 milions aniran a amortitzar anticipadament deute del pròxim any.