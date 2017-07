El Centre del Carme de València, a un pas de trencar la barrera dels 100.000 visitants en solament sis mesos

El Centre del Carme està molt prop de trencar la barrera dels 100.000 visitants després d'experimentar un creixement en el nombre d'assistents que va començar el 2016. Solament en sis mesos, la seu del Consorci de Museus ha rebut 80.629 visites, una dada que contrasta amb els 75.918 que va tindre durant tot l'any passat.

De gener a juny del 2016, el museu va rebre 41.759 i, per tant, la crescuda en el que portem d'any representa un increment del 93%. Però, ja l'any 2016 va significar un punt d'inflexió pel que fa a nombre de persones que van acudir al centre, ja que el 2015, any del canvi de polític i de persones amb responsabilitats directives, pel Centre del Carme van passar 71.315 persones.

El director del Consorci de Museus i director del Centre del Carme, José Luís Pérez Pont, manifestava que "aquestes xifres demostren el treball que hem realitat per a posar en marxa el Centre del Carme com a centre de cultura contemporània, que compleix amb una funció social i de suport als creadors en actiu i que necessiten desenvolupar les seues iniciatives i fer-les visibles", raonava en un comunicat, aquest divendres.

Les dades que confirmen aquesta "bona marxa" van començar a percebre's durant el primer trimestre d'enguany, ja que va comptabilitzar un total de 36.090 visitants, un increment respecte del mateix període de l'any anterior del 83,66%. Segons Pérez Pont, els motius d'aquest auge es deuen a les mesures introduïdes, com ara "el canvi d'identitat o l'eliminació de la taxa d'entrada, la inauguració de les primeres exposicions resultants de les convocatòries públiques, la creació de convocatòries de caràcter educatiu i social, un pla de captació i fidelització de nous públics i la generació d'un programa permanent d'activitats culturals i educatives des dels zero anys", exemple del qual és la xarxa d'Espais de Telles que va impulsar recentment, com va informar aquest diari.

Entre les claus de l'èxit del Centre del Carme destaquen les més de 200 activitats, com ara els susdits Espais de Telles, per on han passat, en els últims sis mesos, 4.683 xiquets d'entre 0 a 3 anys. També ressalten la reoganització d'espais dins del centre o els acords amb altres centres d'art contemporània de l'Estat i el fet de refermar els lligams amb associacions i professions del sector i altres col·lectius, com ara la Unió de Periodistes Valencians. Des de l'àmbit internacional també destaquen les trobades, com el TEDX Ciutat Vella, el Colaborative Arts Parnership, el Pechukacha Night València o el Burning Man amb la falla Renaixement.

D'altra banda, segons les últimes estadístiques, un 32,34% de les visites que rep el centre són d'estrangers procedents de 84 nacionalitats distintes.

Nou horari

Entre les novetats, el Centre del Carme ha canviat el seu horari d'obertura al públic, que ara és d'11.00 a 21.00 hores. Això, a més de donar una major oferta cultural obrint més hores (abans tancava a les 19 hores), "serveix per a adaptar-lo a la seua nova realitat: un espai més viu, en contínua activitat", va remarcar Pérez Pont.