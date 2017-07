Compromís reclama al PP que pague també el deute amb el Palau de les Arts

El portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha reclamat, aquest dissabte, a la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, el pagament que "encara té pendent" la formació d'una factura pel lloguer del Palau dels Arts de València per realitzar un acte de precampanya el 2011.

Després que el PP abonara, aquest passat divendres, els 625.000 euros que devia a Fira València pel congrés nacional del 2008, Ferri ha reivindicat en un comunicat que aquest pagament "ha de venir acompanyat de la liquidació de la resta d'impagaments d'actes del partit perpetrats en recintes públics".

Respecte a l'acte a Les Arts, el síndic ha recordat que, "l'1 de març del 2011, el PP va celebrar un acte de proclamació de candidats" i, "a data de hui, no ha pagat la factura de lloguer de l'auditori amb un valor de 23.600 euros". La coalició va conéixer aquesta situació en abril del 2016 gràcies a una petició de documentació parlamentària.

"Utilitzaven els recintes públics com si foren seus"

"Vam poder comprovar com, en cinc anys, el PP no havia trobat el moment de pagar aquesta factura. Però, el més fort és que, en l'any i tres mesos que han passat des que ho vam fer públic, el partit d'Isabel Bonig ha continuat sense pagar aquest deute, com hem pogut constatar gràcies a una nova petició de documentació formulada recentment", ha asseverat.

Per a Ferri, això demostra que "sembla que hi havia un modus operandi determinat quan governaven la Generalitat: des del PP utilitzaven els recintes públics com si foren seus i no dels valencians".

"Una altra fórmula per a anar dopat a les eleccions"

El portaveu de Compromís a les Corts ha incidit, així, en el fet que "a més del finançament il·legal pel qual està sent investigat per la justícia, el PP es beneficiava celebrant actes en espais públics que després no abonava, una altra fórmula per a acudir dopats a les eleccions".

La coalició reclama al PP que "no faça anar l'administració a la justícia com en el cas de Fira València" i que abone "ja" aquesta factura perquè el Palau dels Arts "puga destinar aquests diners al que toca, a finançar activitats culturals".