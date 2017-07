Les Escoles Oficials d'Idiomes faran vaga el dia dels exàmens de B1 d'anglés i C2 de valencià

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) del País Valencià han convocat una jornada de vaga per al dimecres 6 de setembre, data d'exàmens de nivell B1 d'anglés i C2 de valencià, per a denunciar que les instruccions d'inici de curs per a aquestes institucions suposen "una retallada afegida a les ja implantades pel Partit Popular".



En un comunicat, l'Assemblea de Professorat de les EOI valencianes ha assegurat que "la Conselleria d'Educació insisteix a augmentar la càrrega lectiva de les prefectures de departament i de les coordinacions", per la qual cosa "hauran de seguir exercint les mateixes funcions però amb menys hores de dedicació".



Per als professors, això suposarà, "sens dubte, una minva considerable en la correcta organització de les proves de certificació", la matrícula de la qual supera els 35.000 candidats.

"Baixada en la qualitat de l'ensenyament públic d'idiomes"



Així mateix, entenen que comportarà "un deteriorament de la gestió didàctica de cada departament i, en conseqüència, "una baixada en la qualitat de l'ensenyament públic d'idiomes, a més de "la pèrdua de llocs de treball o la reducció de jornada per a altres companys".



A parer de l'Assemblea, el procés de negociació d'aquestes instruccions "s'hauria d'haver dut a terme en el mes de maig per a poder, així, començar la matrícula de l'alumnat oficial amb els horaris ja establits i els grups definitius assignats".



D'aquesta manera, "hi ha hagut escoles que han hagut d'ajornar la seua matrícula o avisar l'alumnat de possibles canvis d'última hora, fet que no afavoreix gens ni miqueta la bona imatge dels serveis públics", lamenten des de l'organització.



L'Assemblea de Professorat de les EOI ha denunciat la "manca de voluntat de negociació" per part del departament que dirigeix Vicent Marzà, que, a parer seu, ja es va plasmar amb la dimissió de les prefectures de departament i les coordinacions.